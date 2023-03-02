Новый пожар в Европе: украинская разведка объяснила, зачем РФ держит напряжение в Молдове

Россияне расшатывают ситуацию в регионе политическим путем — эту же тактику применяли в Донецке и Луганске. Москва создает иллюзию "народ Молдовы за нас", уверены в ГУР Минобороны Украины.

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Россияне пытаются создать напряжение вокруг Молдовы и Приднестровья для отвлечения внимания мирового сообщества от полномасштабной войны в Украине и демонстрации хоть какой-то "победы". Об этом рассказал агентству "РБК-Украина" 2 марта представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

Российский военный контингент в Приднестровье весьма ограниченный, там есть склады, которые они охраняют, констатировал он.

"На тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось — старое и непригодное к использованию. В Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию — под чужим флагом", — добавил представитель разведки.

Схожий сценарий россияне применяли в Донецке и Луганске, но все эти операции рассчитаны на внутреннее потребления в РФ, добавил Черняк.

Москва хочет отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Все внимание и помощь сконцентрированы на Украине, поэтому нужно разжечь новый пожар в Европе, — объяснил Черняк.

Так называемая "специальная военная операция" результатов не принесла, а показывать "победы" для населения нужно. Власти РФ пытаются совершить революцию, создать иллюзию "народ Молдовы за нас", подчеркнул он.

Военная разведка Украины видит все, что происходит в Молдове и непризнанном Приднестровье.

Напомним, что молдавский премьер-министр Дорин Речан 2 марта заявил об отсутствии планов у России вторгаться в Молдову. Географически страна далеко от агрессора и ресурсов для ведения боевых действий на двух фронтах может не хватить.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля предупреждал молдавскую коллегу Майю Санду о планах России по захвату Молдовы. Украинские разведчики выяснили, что Москва разработала детальный план по дестабилизации ситуации в Молдове.

Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь 1 марта допустил возможность вывода российского контингента из Приднестровья. Многое зависит от успехов украинских военніх на фронте, убежден дипломат.