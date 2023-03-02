Нова пожежа в Європі: українська розвідка пояснила, навіщо РФ тримає напругу в Молдові

Росіяни розхитують ситуацію в регіоні політичним шляхом — цю ж тактику застосовували у Донецьку та Луганську. Москва створює ілюзію "народ Молдови за нас", упевнені в ГУР Міноборони України.

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Росіяни намагаються створити напругу навколо Молдови та Придністров'я для відвернення уваги світової спільноти від повномасштабної війни в Україні та демонстрації хоч якоїсь "перемоги". Про це розповів агентству "РБК-Україна" 2 березня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк.

Російський військовий контингент у Придністров'ї є дуже обмеженим, там є склади, які вони охороняють, констатував він.

"На тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося — старе і непридатне до використання. У Молдові вони зараз все ж таки намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію — під чужим прапором", — додав представник розвідки.

Такий сценарій росіяни застосовували в Донецьку та Луганську, але всі ці операції розраховані на внутрішнє споживання РФ, додав Черняк.

Москва хоче відвернути європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вся увага та допомога сконцентровані в Україні, тому треба розпалити нову пожежу в Європі, — пояснив Черняк.

Так звана "спеціальна військова операція" результатів не принесла, а показувати "перемоги" для населення потрібно. Влада РФ намагається здійснити революцію, створити ілюзію "народ Молдови за нас", наголосив він.

Військова розвідка України бачить усе, що відбувається у Молдові та невизнаному Придністров'ї.

Нагадаємо, що молдавський прем'єр-міністр Дорін Речан 2 березня заявив про відсутність планів у Росії вторгатися в Молдову. Географічно країна далеко від агресора й ресурсів для ведення бойових дій на двох фронтах може не вистачити.

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого попереджав молдавську колегу Маю Санду про плани Росії щодо захоплення Молдови. Українські розвідники з'ясували, що Москва розробила детальний план щодо дестабілізації ситуації у Молдові.

Посол Молдови в Україні Валеріу Ківер 1 березня припустився можливості виведення російського контингенту з Придністров'я. Багато залежить від успіхів українських військових на фронті, переконаний дипломат.