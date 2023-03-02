"Не вистачить ресурсів": у Молдові оцінили перспективи можливої війни з Росією

На думку молдавського прем'єра Доріна Речана, РФ не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом.

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Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що Збройні сили Російської Федерації не вторгатимуться на територію його країни через брак ресурсів для ведення бойових дій на двох фронтах. Про це пише NewsMaker.

Речан зазначив, що Молдова знаходиться на занадто великій відстані від РФ. Окрім того, країни розділяє територія України.

"Росія не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що РФ не може увірватися до Молдови військовим шляхом", — цитують журналісти молдавського прем'єра.

Глава уряду Молдови також зазначив, що його країна цілком може впоратися із можливою ескалацією ситуації в районі Придністров'я.

"Придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності", — стверджує Речан.

Ситуація у Молдові

На саміті Євросоюзу у Брюсселі 9 лютого президент України Володимир Зеленський попередив президента Майю Санду про плани Росії захопити Молдову. За даними української розвідки, РФ має детальний план щодо дестабілізації ситуації в Молдові з метою встановити над країною свій контроль.

В інтерв'ю для Corriere della Sera 20 лютого Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова надати допомогу Молдові у разі можливих провокацій або агресії з боку Російської Федерації.

21 лютого Дорін Речан сказав, що у Кремлі мають намір захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути свої війська для захоплення влади в країні. Таким чином прем'єр підтвердив раніше озвучені Зеленським побоювання.

1 березня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує провокацію із "брудною бомбою" у Придністров'ї. За її словами, порти Одеси та Чорноморська, які залучені у "зерновій угоді", можуть бути використані для транспортування радіоактивних матеріалів в Україну.

У Молдові відреагували на заяву Захарової, наголосивши, що не можуть підтвердити сказане. Молдовська влада закликала громадян зберігати спокій та покладатися на офіційні джерела інформації.

На звинувачення російської сторони також відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він написав у Twitter, що "провокація у Придністров'ї" є фейком, а заяви про це — російська пропаганда.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Молдова "не буде слабкою у військовому відношенні", якщо Росія спробує здійснити проти неї військову агресію.