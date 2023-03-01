"Бути нейтральним — не означає бути слабким". Що зробить НАТО, якщо РФ нападе на Молдову

Наразі Росія тримає в Придністров'ї оперативну групу військ зі штаб-квартирою в Тирасполі.

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Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Молдова "не буде слабкою у воєнному плані", якщо РФ спробує на неї напасти. Про це пише Newsweek.

Він нагадав, що в Конституції Молдови прописано її нейтральний статус, а змінити його можна лише шляхом референдуму.

"Ми повинні визнати той факт, що Республіка Молдова після війни в Придністров'ї 30 років тому має в Конституції пункт про нейтралітет. Це потрібно поважати", — сказав Джоане.

Однак, за його словами, бути нейтральним — не означає бути слабким у воєнному плані.

"Бути нейтральним не означає, що у вас немає сил для захисту своєї території та населення", — сказав він.

Водночас Джоане сумнівається в тому, що Росія має можливість ввести додаткові сили в Придністров'ї. Для цього РФ необхідно окупувати весь південь України, включаючи Одеську область. Зробити це зараз ЗС РФ не може.

Зазначимо, що Росія тримає в Придністров'ї оперативну групу своїх військ. Штаб-квартира розташована в Тирасполі. Група є спадкоємицею 14-ї гвардійської загальновійськової армії ЗС СРСР і ЗС РФ.

Раніше в Міноборони Росії заявили, що Україна нібито збирається вторгнутися в Придністров'я. Однак влада Молдови не підтвердила інформацію.

24 лютого в МЗС РФ заявили, що атака України на Придністров'я стане атакою на РФ. За інформацією російських дипломатів, на кордоні Придністров'я нібито є значне скупчення особового складу й техніки.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що Путін хоче підірвати державність Молдови, але не має військових сил. За словами експертів, глава Кремля відкликав свої накази МЗС РФ про дотримання принципів Статуту ООН і зобов'язання Росії шукати шляхи вирішення проблеми Придністров'я, спираючись на територіальну цілісність Молдови.