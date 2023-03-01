"Быть нейтральным — не значит быть слабым". Что сделает НАТО, если РФ нападет на Молдову

Сейчас Россия держит в Приднестровье оперативную группу войск со штаб-квартирой в Тирасполе.

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Молдова "не будет слабой в военном отношении", если РФ попытается на нее напасть. Об этом пишет Newsweek.

Он напомнил, что в Конституции Молдовы прописан ее нейтральный статус, а изменить его можно лишь путем референдума.

"Мы должны признать тот факт, что Республика Молдова после войны в Приднестровье 30 лет назад, имеет в Конституции пункт о нейтралитете. Это нужно уважать", — сказал Джоанэ

Однако, по его словам, быть нейтральным — не означает быть слабым в военном отношении.

"Быть ​​нейтральным не означает, что у вас нет сил для защиты своей территории и населения", — сказал он.

При этом Джоанэ сомневается в том, что у России есть возможность ввести дополнительные силы в Приднестровье. Для этого РФ необходимо оккупировать весь юг Украины, включая Одесскую область. Сделать это сейчас ВС РФ не в состоянии.

Отметим, что Россия держит в Приднестровье оперативную группу своих войск. Штаб-квартира находится в городе Тирасполе. Группа является наследницей 14-й гвардейской общевойсковой армии ВС СССР и ВС РФ.

Ранее в Минобороны России заявили, что Украина якобы собирается вторгнуться в Приднестровье. Однако власти Молдовы не подтвердили информацию.

24 февраля в МИД РФ заявили, что атака Украины на Приднестровье станет атакой на РФ. По информации российских дипломатов, на границе Приднестровья якобы присутствует значительное скопление личного состава и техники.

Аналитики из американского Института изучения войны заявили, что Путин хочет подорвать государственность Молдовы, но у него нет военных сил. По словам экспертов, глава Кремля отозвал свои приказы МИД РФ о соблюдении принципов Устава ООН и обязательстве России искать пути решения проблемы Приднестровья, опираясь на территориальную целостность Молдовы.