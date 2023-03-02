"Не хватит ресурсов": в Молдове оценили перспективы возможной войны с Россией

По мнению молдавского премьера Дорина Речана, РФ не может вторгнуться в Молдову военным путем.

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Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что Вооруженные силы Российской Федерации не станут вторгаться на территорию его страны из-за нехватки ресурсов для ведения боевых действий на двух фронтах. Об этом пишет NewsMaker.

Речан указал на то, что Молдова находится на слишком большом расстоянии от РФ. Кроме того, страны разделяет территория Украины.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что РФ не может ворваться в Молдову военным путем", — цитируют журналисты молдавского премьера.

Глава правительства Молдовы также отметил, что его страна вполне может справиться с возможной эскалацией ситуации в районе Приднестровья.

"Приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", — утверждает Речан.

Ситуация в Молдове

На саммите Евросоюза в Брюсселе 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский предупредил президента Майю Санду о планах России захватить Молдову. По данным украинской разведки, у РФ есть детальный план по дестабилизации ситуации в Молдове с целью установить над страной свой контроль.

В интервью для Corriere della Sera 20 февраля Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова оказать помощь Молдове в случае возможных провокаций или агрессии со стороны Российской Федерации.

21 февраля Дорин Речан сказал, что в Кремле намерены захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить свои войска для захвата власти в стране. Таким образом премьер подтвердил ранее озвученные Зеленским опасения.

1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой" в Приднестровье. По ее словам, порты Одессы и Черноморска, задействованные в "зерновой сделке", могут быть использованы для транспортировки радиоактивных материалов в Украину.

В Молдове отреагировали на заявление Захаровой, отметив, что не могут подтвердить сказанное. Молдавские власти призвали граждан сохранять спокойствие и полагаться на официальные источники информации.

На обвинение российской стороны также отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он написал в Twitter, что "провокация в Приднестровье" является фейком, а заявления об этом — российской пропагандой.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Молдова "не будет слабой в военном отношении", если Россия предпримет попытку осуществить против нее военную агрессию.