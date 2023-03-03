"Напад" на Придністров'ї: у Молдові заявили, що не домовлялися з Києвом про атаку

Віце-прем'єр Молдови Олег Серебрян упевнений, що Україна має право розміщувати війська там, де є ризик для її безпеки. Кишинів хоче повного виконання Стамбульських угод, тобто демілітаризації сепаратистського регіону.

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Розміщення контингенту Збройних сил України поблизу Придністров'я не означає наявність домовленостей Кишинева та Києва щодо нападу на невизнану республіку. Про це заявив віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Олег Серебрян 3 березня в ефірі місцевого телебачення, яке процитувало агентство IPN.

Україна — незалежна держава і має право розміщувати війська там, де є ризик її безпеки, додав він.

"Це абсурд. У Кочієрах, у Новій Малуватій (села в Дубосарському районі Молдови, знаходилися близько до лінії запеклих боїв під час Придністровської війни 1992 року) люди запитували мене про це. Там рівень тривоги високий, у людей залишилися сильні спогади про те, що сталося 1992 року", — зауважив молдавський чиновник.

За його словами, сьогодні виникає багато питань щодо воєнного врегулювання цього конфлікту. Віце-прем'єр повторив, що населення, політична та економічна еліта Тирасполя не хочуть залучення до великої війни.

Кишинів наполягає на демілітаризації сепаратистського регіону та мирному врегулюванні конфлікту шляхом дипломатії, продовжив Серебрян.

"Що стосується виведення військ, позиція Кишинева не змінилася. Є прийняте РФ у Стамбулі рішення щодо боєприпасів і воєнної присутності в Придністров'ї. Позиція Кишинева була постійною, незалежно від зміни влади, більш гучною або стриманішою, але посил був один і той же — Придністровський регіон має бути демілітаризований", — сказав він.

Допоможемо, якщо попросять: як Київ ставиться до питання Придністров'я

Україна може розглянути питання надання допомоги, зокрема воєнної, якщо президент Молдови Майя Санду звернеться до Києва, сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" 3 березня секретар РНБО Олексій Данілов.

"Якщо буде таке звернення, воно може бути розглянуте з урахуванням усіх процесів та обставин, що відбуваються. Тим паче, що ми сусіди", — розповів він.

Командування ЗС РФ ще зберігає план з дискредитації та організації заколоту біля Молдови. Для України це означає ще одне вогнище напруженості — доведеться відволікати частину військ на ділянку молдавського кордону, додав секретар РНБО.

"Це класичний прийом, тут нічого нового немає. Росіяни із задоволенням активніше задіяли б і білоруський напрямок, і Молдову, щоб ми розпилили сили та можливості", — пояснив він.

Стамбульські угоди щодо Придністров'я

Ув'язнені 1999 року у Стамбулі першим президентом РФ Борисом Єльциним документи передбачали виведення з Придністров'я російських військ та озброєння 14-ї армії. Цей підрозділ знаходився там, коли Молова входила до складу СРСР.

У ПМР на сьогодні залишаються близько 500 російських "миротворців" та близько 1500 воєнних у складі Оперативної групи російських військ.

Стамбульські угоди стали оновленим варіантом договору скорочення звичайних озброєнь у Європі. Договір схвалили ще 1990 року, під час існування СРСР та дії Варшавського договору.

Молдовські чиновники хотіли, щоб "миротворчу місію РФ" у Придністров'ї перетворили з воєнної на цивільну. У Кремлі неодноразово говорили, що російські військові У ПМР зайняті виключно охороною та транспортуванням до Росії боєприпасів часів CCCР.

Нагадаємо, що в українській воєнній розвідці розповіли, навіщо РФ створює напругу навколо Молдови та Придністров'я. Окупанти намагаються відвернути світову спільноту від повномасштабної війни в Україні та показати "перемогу".

Глава молдавського уряду Дорін Речан 2 березня спростував твердження про плани вторгнення ЗС РФ до Молдови. Молдова сама може впоратися з ескалацією в ПМР, казав урядовець.

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого попереджав Санду про плани РФ щодо захоплення Молдови.