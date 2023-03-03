Чоловіки вже тікають у Молдову: ЗС РФ у Придністров'ї не зможуть напасти на Україну, — ГУР

За словами Андрія Юсова, російський військовий контингент у "ПМР" може наважитися на провокацію проти України. Проте все залежить від рішення, яке ухвалять у Кремлі.

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Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов сказав, що російського військового контингенту в Придністров'ї недостатньо для того, щоб напасти на Україну. Ба більше, люди, які можуть бути мобілізовані, виїжджають на територію, яку контролює уряд Молдови. Про це пише Укрінформ.

За словами Юсова, багато хто у Придністров'ї бояться брати участь у провокаціях Кремля. Однак самі провокації з боку російських військових, які там перебувають, — можливі. Однак Україна готова дати рішучу відповідь.

"Зрозуміло, що наявного контингенту російських сил у так званій ПМР, а насправді окупованій частині Молдови, недостатньо для ефективних наступальних дій по придністровському напрямку на Україну. Але щодо провокацій, то вони можливі", — підкреслив Юсов.

Також представник ГУР МО зазначив, що Кишинів неодноразово застерігав Придністров'я, щоб закони Республіки Молдова та міжнародне право не порушувалися. Усі люди, що знаходяться на території Придністров'я, враховуючи російських військових, поінформовані про наслідки своїх дій. Однак поки що не відомо, яке рішення ухвалять у Кремлі.

Юсов заявив, що російські військові знають, що робити, якщо надійде наказ із Кремля діяти. Тож із Придністров'я почали виїжджати ті, хто підлягає мобілізації.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Україна нібито готує провокацію з "брудною бомбою" у Придністров'ї. Представниця дипвідомства Марія Захарова послалася на неназваних блогерів та інформацію з українських ЗМІ про нібито доставку в порти Одеської області радіоактивних матеріалів.

Потім в МЗС України відповіли на заяву Захарової про ядерну провокацію у Придністров'ї. Речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують здійснити.

Також у Молдові заявили, що не домовлялися з Києвом про атаку. Віцепрем'єр Молдови Олег Серебрян упевнений, що Україна маєА право розміщувати війська там, де є ризик для її безпеки. Кишинів хоче повного викоАнання Стамбульських угод — тобто демілітаризації сепаратистського регіону.