ВСУ в Николаевской области сбили вражескую ракету "Калибр" с катера, — ВМС ВСУ

Экипаж патрульного катера "Айленд" смог уничтожить российскую крылатую ракету из пушки, сообщили в ВМС ВСУ.

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Экипаж патрульного катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, несущий дежурство у побережья юга, одним из первых встретил ракетную опасность в Николаевской области. Ребятам удалось сбить одну из ракет, направлявшуюся на территорию Украины. Об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВСУ.

Бойцы находились на катере "Айленд", который Украина получила в качестве помощи от США. Катер манёвренный и быстрый и позволяет проходить в местах, где слишком мелко для больших катеров. Плавсредство оснащено американскими пулеметами и гранатометами.

Экипажу удалось поразить одну из враждебных целей, а именно ракету "Калибр".

"Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что р*сня совершила очередной ракетный запуск. Сделал соответствующие расчеты по цели. Все катера присоединились к охоте, ведь даже одна ракета может натворить большой беды. Для нас неважно, какой экипаж, кто именно уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории», – рассказал боец Александр.

Защитники говорят, что катер, на котором они работают, бронирован, а в рубке кевларовая обшивка.

"Р*сня, которая пыталась сюда приплыть, дальше, чем вход в лиман, не дошла, "потерялась". А об их типа крутые "Рапторы" мы уже давно не слышали, потому что враг сюда уже давно боится их отправлять, ведь знает — не вернутся стопроцентно. Работаем по разным целям, как надводным катерам, так, скажем, можем отработать по технике врага на том берегу", — рассказал старший комендор Артем.

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