ЗСУ на Миколаївщині збили ворожу ракету "Калібр" з катера, — ВМС ЗСУ

Екіпаж патрульного катера "Айленд" зміг знищити російську крилату ракету з гармати, повідомили у ВМС ЗСУ.

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Екіпаж патрульного катера Військово-Морських Сил Збройних Сил України, який несе чергування біля узбережжя півдня, одним із перших зустрів ракетну небезпеку на Миколаївщині. Хлопцям вдалося збити одну з ракет, яка прямувала на територію України. Про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Бійці перебували на катері "Айленд", який Україна отримала як допомогу від США. Катер маневровий і швидкий, і дозволяє проходити в місцях, де занадто мілко для більших катерів. Плавзасіб оснащений американськими кулеметами та гранатометами.

Екіпажеві вдалося вразити одну з ворожих цілей, а саме — ракету "Калібр".

"Катер був на чергуванні, у визначеному місці отримали вказівку, що р*сня здійснила черговий ракетний запуск. Зробив відповідні розрахунки щодо цілі. Всі катери долучились до полювання, адже навіть одна ракета може накоїти великої біди. Для нас неважливо, який екіпаж, хто саме знищить ціль, головне саме те, що вона не долетить до нашої території", — розповів боєць Олександр.

Захисники розповідають, що катер, на якому вони працюють, броньований, а у рубці кевларова обшивка.

"Р*сня, яка намагалась сюди приплисти, далі, ніж вхід до лиману, не дійшла, "патєрялась". А про їхні типу круті "Раптори" ми вже давно не чули, бо ворог сюди вже давно боїться їх відправляти, адже знає — не повернуться стовідсотково. Працюємо по різних цілях, як надводних катерах, так, скажімо, можемо відпрацювати по техніці ворога на тому березі", — розповів старший комендор Артем.

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