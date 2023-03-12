"Наверное, был наш день": два кума из Волыни психонули и подстрелили 2 надоедливые вражеские дроны

Вражеский дрон долго надоедал бойцам Луцкой терробороны и наводил артиллерию, из-за чего украинские защитники получали ранения.

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Два бойца Сил обороны — кумовья, один из которых служит в Луцком батальоне Волынской бригады терробороны, а другой защищает Украину в составе 80-й ОДШБр, в один день уничтожили два вражеских дрона. Об этом сообщают в 100-й ОБР терробороны.

Отмечается, что боец из 100-й бригады Андрей с позывным "Фестиваль" из автомата подстрелил дрон "вагнеровцев", долго докучавший украинским защитникам. Это произошло на одном из самых жарких участков фронта.

"Летал-летал над нами, артиллерию наводил — имели уже троих "трехсотых". Я со злости вышел в поле, пустил две короткие очереди из своего АК-74 — попал! Кстати, мой кум из 80-й ОДШБр в тот день тоже такую "Птичку" подстрелил. Наверное, – наш день был!", – рассказывает Андрей.

Аналитики американского Института изучения войны 11 марта отметили, что ВС РФ и наемники ППК "Вагнер" продолжили штурмовать Бахмут, но не совершили никаких заявленных продвижений в пределах города и в его окрестностях. Силы обороны Украины же на протяжении суток отразили 23 вражеских атаки.

ВСУ в Николаевской области сбили вражескую ракету "Калибр" с катера "Айленд". Плавсредство оснащено американскими пулеметами и гранатометами. Катер Украина получила в качестве помощи от США. Он манёвренный и быстрый, и позволяет проходить в местах, где слишком мелко для больших катеров.