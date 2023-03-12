"Певно, був наш день": два куми з Волині психонули і підстрелили 2 надокучливі ворожі дрони

Ворожий дрон тривалий час надокучав бійцям Луцької тероборони та наводив артилерію, через що українські захисники отримували поранення.

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Два бійці Сил оборони — куми, один із яких служить у Луцькому батальйоні Волинської бригади тероборони, а інший боронить Україну у складі 80-й ОДШБр, в один день знищили два ворожі дрони. Про це повідомляють у 100-й ОБр тероборони.

Зазначається, що боєць зі 100-ї бригади з позивним "Фестиваль" з автомата підстрелив дрон "вагнерівців", який тривалий час надокучав українським захисникам. Це сталося на одній з найспекотніших ділянок фронту.

"Літав-літав над нами, артилерію наводив – мали вже трьох "трьохсотих". Я зі злості вийшов у поле, пустив дві короткі черги зі свого АК-74 – влучив! До речі, мій кум з 80-ї ОДШБр того дня також таку "пташку" підстрелив. Певно, – наш день був!", – скромно розповідає Андрій.

Аналітики американського Інституту вивчення війни 11 березня зазначили, що ЗС РФ та найманці ПВК "Вагнер" продовжили штурмувати Бахмут, але не зробили жодних заявлених просувань у межах міста та на його околицях. Сили оборони України ж впродовж доби відбили 23 ворожі атаки.

ЗСУ на Миколаївщині збили ворожу ракету "Калібр" з катера "Айленд". Плавзасіб оснащений американськими кулеметами та гранатометами. Катер Україна отримала як допомогу від США. Він маневровий і швидкий, і дозволяє проходити в місцях, де занадто мілко для більших катерів.