Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Певно, був наш день": два куми з Волині психонули і підстрелили 2 надокучливі ворожі дрони

новини луцька, новини волині, дрони, тероборона волині
Бійці знищили два дрони окупантів

Ворожий дрон тривалий час надокучав бійцям Луцької тероборони та наводив артилерію, через що українські захисники отримували поранення.

Related video

Два бійці Сил оборони — куми, один із яких служить у Луцькому батальйоні Волинської бригади тероборони, а інший боронить Україну у складі 80-й ОДШБр, в один день знищили два ворожі дрони. Про це повідомляють у 100-й ОБр тероборони.

Зазначається, що боєць зі 100-ї бригади з позивним "Фестиваль" з автомата підстрелив дрон "вагнерівців", який тривалий час надокучав українським захисникам. Це сталося на одній з найспекотніших ділянок фронту.

"Літав-літав над нами, артилерію наводив – мали вже трьох "трьохсотих". Я зі злості вийшов у поле, пустив дві короткі черги зі свого АК-74 – влучив! До речі, мій кум з 80-ї ОДШБр того дня також таку "пташку" підстрелив. Певно, – наш день був!", – скромно розповідає Андрій.

Аналітики американського Інституту вивчення війни 11 березня зазначили, що ЗС РФ та найманці ПВК "Вагнер" продовжили штурмувати Бахмут, але не зробили жодних заявлених просувань у межах міста та на його околицях. Сили оборони України ж впродовж доби відбили 23 ворожі атаки.

ЗСУ на Миколаївщині збили ворожу ракету "Калібр" з катера "Айленд". Плавзасіб оснащений американськими кулеметами та гранатометами. Катер Україна отримала як допомогу від США. Він маневровий і швидкий, і дозволяє проходити в місцях, де занадто мілко для більших катерів.