14 сентября 1939 года в США поднялся в воздух первый вертолет Сикорского — VS-300. Машиной управлял сам конструктор. Разработки эмигранта из Украины Игоря Сикорского изменили ход развития авиации, в том числе — вертолетной. Вертолеты Sikorsky многие годы используются в американской армии, а сейчас стоят перед новым этапом развития. ВВС США объявили контракт на закупку воздушных суден следующего поколения.

Фокус перевел статью Александра Соула, посвященную истории американской компании Sikorsky.

Вице-глава архива Sikorsky Джон Булаковски как раз вышел из комнаты за два дня до Рождества 1976 года, когда в офис компании в Стратфорде позвонили из командования армии США сообщить, что выбрали Black Hawk как следующий универсальный вертолет вместо Bell Huey, бывшего рабочей лошадкой армии во время вьетнамского конфликта.

Однако Булаковски находился в другом конце коридора и сразу узнал о результатах звонка – в отличие от исторической легенды Sikorsky, когда один из руководителей компании по ошибке положил трубку, и его пришлось быстро соединять с армейским начальством, чтобы сообщить хорошие новости.

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В 1973 году компании исполнилось 50 лет, а ее основатель Игорь Сикорский умер всего за несколько месяцев до этого в возрасте 83 лет. Ветераны Sikorsky отмечали, что если бы не "Черный ястреб" с его огромными масштабами производства, компания вряд ли продержалась бы так долго после 1973 года в отсутствие других крупных военных программ, не говоря уже о том, чтобы дожить до своего столетнего юбилея — 5 марта 2023 года.в

Вертолет Black Hawk стал спасительным для Sikorsky Фото: Википедия

"Компания переживала не лучшие времена, – говорит Дэн Либертино, пенсионер компании Sikorsky, который сейчас является главой Исторического архива Игоря Сикорского. – Нам очень нужен был этот стимул".

Сегодня перед компанией Sikorsky встал новый экзистенциальный вопрос: армия отказалась от вертолета Defiant X, предпочтя ему вертолет Bell с наклонным ротором, который должен взять на себя многие утилитарные задачи Black Hawk. Sikorsky, его материнская компания Lockheed Martin и партнер Boeing ведут спор за подписание контракта, решение по которому ожидается в следующем месяце.

Если повезет, Sikorsky получит еще один большой шанс остаться ключевым винтиком в армейском вертолетном парке в следующем веке, соревнуясь с Bell и материнской компанией Textron за поставку нового вооруженного вертолета-разведчика для Пентагона, который откладывал покупку в течение последних нескольких десятилетий.

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Компании Sikorsky и Lockheed Martin не сообщили, сколько рабочих мест поставлено на карту (на момент начала этого года в Коннектикуте работало около 8000 человек), но ставки для Sikorsky самые высокие с того телефонного разговора 1976 года.

Игорь Сикорский знал толк в личной и финансовой безопасности, сбежав из Украины, которая в тот момент была под царской Россией накануне большевистской революции. Он основал свою первую авиационную компанию на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, собрав средства у соотечественников эмигрантов и собирая металлолом с местной свалки для изготовления инструментов и деталей.

Но богатая история компании вряд ли утешит рабочих из Коннектикута, столкнувшихся с перспективой того, что армия навсегда откажется от Sikorsky и выберет Bell в качестве поставщика разведывательных воздушных судов. Булаковски, который провел большую часть своей управленческой карьеры в компании Sikorsky в рамках программы Black Hawk, отмечает, что вертолет олицетворяет собой совокупный труд тысяч конструкторов систем и рабочих заводских цехов, которые создавали и модернизировали вертолеты на протяжении многих лет.

"Черный ястреб" был представлен 50 лет назад, – говорит Булаковски. – Он до сих пор летает".

По желанию заказчика. Как появилась компания Sikorsky Aerospace

Игорь Сикорский основал компанию Sikorsky Aerospace Engineering Co. 5 марта 1923 года на Лонг-Айленде. При поддержке бизнесмена из Массачусетса в 1929 году он перевез свою новую компанию в Коннектикут, узнав, что в Стратфорде, недалеко от устья реки Хоусатоник, есть большой участок земли с легким доступом к Лонг-Айленд-Саунд для гидросамолетов, которые он планировал построить. В следующем году компания была продана компании United Aircraft, предшественнице United Technologies, которая в 2015 году продала Sikorsky Aircraft компании Lockheed Martin.

Игорь Сикорский основал компанию Sikorsky Aerospace Engineering Co. 5 марта 1923 года на Лонг-Айленде

Если человек Игорь Сикорский определил первые 50 лет существования одноименной компании, то именно машина Black Hawk с тех пор стала символом компании как синоним войны в Афганистане – самой продолжительной в истории США.

Булаковски считает "Черного ястреба" продолжением одержимости Игоря Сикорского авиационной инженерией как средством выполнения специфических требований для более масштабной миссии. Он вспомнил, как в начале 1970-х годов компания Bell проиграла конкурс на новый вертолет, который должен был заменить UH-1 Iroquois (официальное обозначение вертолета Huey).

"У нас есть фотографии их макета для конкурса, и он действительно напоминал давно устаревший UH-1, – сказал Булаковски. – Они упустили из виду желание заказчика".

"Черный ястреб" обошел "Боинг" по целому ряду показателей, от времени, необходимого для погрузки вертолетов на грузовые самолеты ВВС для перевозки на большие расстояния, до большей вероятности того, что экипажи выберутся невредимыми в случае аварии.

Defiant X на фоне UH-60 Black Hawk

Руководство компании Sikorsky утверждает, что с Defiant X они вновь выполнили все требования армии к возможной замене Black Hawk в рамках конкурса "Ударный вертолет будущего" и превзошли требования по множеству критериев.

Однако Defiant X не обладает дальностью и скоростью винтокрыла Valor 280 компании Bell, который Bell и тогдашний партнер Boeing смогли поставить в 1988 году в виде модели V-22 Osprey после десятилетий экспериментов Bell над прототипами роторных воздушных судов.

Разработка вертолета Osprey, который сегодня используется Корпусом морской пехоты США, была вызвана неудачной попыткой в 1980 году спасти сотрудников американского посольства, удерживаемых в заложниках в Тегеране. Вертолеты Sea Stallion, построенные компанией Sikorsky, не соответствовали требованиям дальних миссий и суровым условиям пустыни, с которыми столкнулись подразделения специального назначения.

Операции на больших расстояниях остаются актуальными для армии при рассмотрении любых будущих театров военных действий, таких как Тихоокеанский регион, Азия или Восточная Европа, где воздушным судам может потребоваться совершать полеты на огромные расстояния на враждебную территорию для высадки солдат или пополнения запасов.

Три карьерных ступени инженера Сикорского

По иронии судьбы, именно Игорь Сикорский сделал большую часть земного шара доступной в 1920-х годах, начав строить в Коннектикуте "летающие лодки", которые он со временем доработал, сделав авиасообщение через океан возможным до того, как в большинстве регионов мира были построены аэропорты.

Некоторые считают Сикорского родоначальником нового эшелона пионеров авиации после братьев Райт, разделяя его карьеру на три разных периода. Еще жива в царской России, Сикорский построил первый в мире многомоторный самолет и совершил на нем полет после того, как в подростковом возрасте отправился во Францию и Германию, чтобы пройти краткий курс обучения авиации на стадии зарождения отрасли.

В сентябре 1926 года Сикорский на несколько месяцев опередил Чарльза Линдберга и сопроектировщика Spirit of St. Louis Дональда А. Холла в попытке выиграть приз Ортейга в размере 25 тысяч долларов за первый беспосадочный трансатлантический перелет. Но перегруженное топливом шасси биплана Сикорского разорвалось во время движения по взлетно-посадочной полосе, самолет скатился с насыпи и взорвался.

Сикорский начал заново проектировать понтонные самолеты, которые могли взлетать и садиться на воду. После прибытия в Коннектикут в 1929 году он разработал ряд самолетов, которые установили рекорды скорости, высоты и выносливости, причем Линдберг активно консультировал некоторые проекты.

Но именно разработка первого вертолета вознесла Сикорского в пантеон великих авиаторов. Возможности вертикального подъема увлекали его с самого детства в Киеве, когда он строил игрушечные модели и пытался создать настоящий летательный аппарат, но потом сдался и перешел на самолеты. Даже проектируя свои первые гидросамолеты, Сикорский все еще думал об этих возможностях. В своей автобиографии "История крылатого самолета" он написал, что начал серьезно работать над проектом вертолета еще в 1929 году и подал заявку на патент в 1931 году.

Именно разработка первого вертолета вознесла Сикорского в пантеон великих авиаторов

"Вся эта затея с летающей лодкой была просто развлечением, пока он не смог вернуться к настоящей задаче", – сказал внук Сикорского Игорь Сикорский III в интервью Hearst Connecticut Media.

Сам Сикорский считал первым в мире вертолетом рабочий прототип 1937 года, разработанный Генри Фоке и Гердом Ахгелисом, с роторами, установленными на выносных опорах, выдвигающихся по обе стороны вертолета. Но, как и в случае с братьями Райт, поднятие в воздух было лишь первой проблемой, с которой столкнулись пионеры. Не менее важным было управление летательным аппаратом.

Искривление крыла стало прорывом, позволившим Орвиллу и Уилбуру Райтам совершать виражи в воздухе, с которыми не могли сравниться пионеры самолетостроения. Сикорский придумал эффективное применение для заднего ротора, установленного на стреле, для противодействия крутящему моменту, создаваемому вращением лопастей несущего винта, что предотвратило неуправляемое вращение вертолета и позволило добиться маневренности при зависании.

"Гарри Рисонер однажды сказал, что вертолет по своей природе стремится разорвать себя на части, потому, что на него действуют противоположные силы, – говорит Булаковски. – У нас есть центробежные силы лопастей несущего винта. … Вертолету нужна противодействующая сила, иначе он начнет вращаться. Для этого и нужен хвостовой винт".

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Благодаря открытиям Игоря Сикорского президенту Гарри Трумэну в декабре 1951 года было достаточно легко решить, кому из представителей вертолетной индустрии он мог бы вручить высшую награду в авиации в этом году. Однако на церемонии в Белом доме Трумэн также признал влияние компании Bell и ее раннего вертолета с каплевидным фонарем, который стал неизменно ассоциироваться с Корейской войной благодаря главной роли в телесериале M*A*S*H.

"В 1942 или 1943 году я проводил слушания в одном из комитетов Сената. Доктор Сикорский был там и рассказал мне все о вертолетах и о том, на что они способны, – сказал Трумэн во время церемонии в Белом доме в 1951 году. – Это один из величайших вкладов в развитие авиации нашей страны".

Ранее Сикорский разделил с коллегами Приз Коллиера за достижения в области авиации после того, как авиакомпания Pan American Airlines была отмечена за открытие трансокеанского сообщения с помощью Boeing 314, разработанного Сикорским, Боингом и компанией Glenn L. Martin Co, наследие которой сегодня представляет Lockheed Martin.

Компания, носящая имя Sikorsky, выигрывала приз еще дважды – последний раз в 2010 году после того, как доказала возможности прототипа X2, который позволил значительно улучшить маневренность и скорость по сравнению с Black Hawk и другими вертолетами за счет уложенных друг на друга жестких лопастей, вращающихся в противоположных направлениях, что устраняет необходимость в хвостовом роторе.

Новое столетие и вертолеты Sikorsky

Если армия не отменит свой выбор в пользу V-280 Valor, у компании Sikorsky останется еще один шанс поразить ВС США технологией соосного ротора с помощью своего прототипа Raider X в конкурсе на создание ударного вертолета-разведчика.

Если армия не отменит свой выбор в пользу V-280 Valor, у компании Sikorsky останется еще один шанс поразить ВС США технологией соосного ротора с помощью своего прототипа Raider X в конкурсе на создание ударного вертолета-разведчика

Проект Invictus компании Bell представляет собой традиционную конструкцию вертолета, повторяющую элегантный внешний вид прототипа Comanche, разработанного Sikorsky и Boeing 25 лет назад. Армия уже выбрала его в качестве нового вертолета-разведчика, но в 2004 году программа была отменена.

В ближайшие годы у компании Sikorsky будет много работы по созданию новых "Черных ястребов" для американских и международных вооруженных сил, а также новых вертолетов для морской пехоты и ВВС, поскольку она завершает работу над новым флотом для Белого дома.

Но вопрос о том, рискнут ли Пентагон и Конгресс полагаться на одного производителя для удовлетворения потребностей армии в авиации в новом столетии, остается открытым. Федеральное правительство имеет давнюю традицию держать на столе как минимум два варианта основных оружейных платформ – например, подводные лодки, построенные Electric Boat в Гротоне и Newport News Shipbuilding в Вирджинии, или реактивные двигатели от Pratt & Whitney из Восточного Хартфорда и GE Aviation из Огайо.

Армия твердо решила не раскрывать конкретные детали своего решения выбрать Bell V-280 Valor вместо Defiant X. На прошлой неделе сенатор США Крис Мерфи потребовал объяснений, а член Палаты представителей США Джо Кортни сказал изданию Hearst Connecticut Media на прошлой неделе, что он раздражен нежеланием армии делиться своими соображениями.

Кортни считает, что зацикленность армии на миссиях большой дальности недальновидна, поскольку не обращает внимания на проблемы, с которыми армейские пилоты могут столкнуться в боевых ситуациях, в которых более маневренный Defiant X окажется куда полезнее. Выбор Raider X в качестве следующего вертолета-разведчика предоставит командирам гибкие возможности, при этом вертолет будет иметь пространство кабины для перевозки войск и оборудования.

При любом раскладе Кортни выразил восхищение Сикорским и компанией, которую он создал.

"Подумать только, украинский беженец – а именно таким был Игорь Сикорский – приехал в Штаты и просто благодаря гениальности и напористости смог сделать то, что сделал, – сказал Кортни. – Эта история восхищает во многих отношениях".