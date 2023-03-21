"Контрбатарейной борьбы как таковой у врага нет": ВСУ об использовании западной артиллерии

С июня 2022 г. Вооруженные силы Украины начали получать артиллерию образцов НАТО, из-за чего появилась возможность поражать враждеские цели на большем расстоянии, говорят в Генштабе ВСУ.

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Использование западной артиллерии лишило российские войска возможности вести контрбатарейную борьбу. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов на брифинге в Military Media Center.

По его словам, Украина в июне прошлого года начала получать артиллерийские вооружения образцов НАТО от западных партнеров. Они позволили поражать цели на большем расстоянии.

"Это отодвинуло артиллерию противника также вглубь, он уже не мог так качественно проводить контрбатарейную борьбу. Я могу сказать, что и по сей день контрбатарейной борьбы как таковой у противника нет", — сказал Сергей Баранов.

В Бахмуте российским оккупантам мешают продвигаться в районе города артиллеристы 24-й бригады им. Короля Даниила, которые метко попадают по позициям врага. Их работу похвалил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7.

20 марта министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже отправились в Украину. Еще в январе 2023 года ФРГ пообещала передать Украине 40 БМП Marder. В январе украинские защитники прибыли в Германию для обучения на машинах.