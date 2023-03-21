"Контрбатарейної боротьби як такої у ворога немає": ЗСУ про використання західної артилерії

Від червня 2022 року Збройні сили України почали отримувати артилерію зразків НАТО, через що з’явилась можливість уражати ворожі цілі на більшій відстані, говорять в Генштабі ЗСУ.

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Використання західної артилерії позбавило російські війська можливості вести контрбатарейну боротьбу. Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, Україна в червні минулого року почала отримувати артилерійське озброєння зразкыв НАТО від західних партнерів. Воно дозволило уражати цілі на більшій відстані.

"Це відсунуло артилерію противника також углиб, він уже не міг так якісно проводити контрбатарейну боротьбу. Я можу сказати, що і до цього часу контрбатарейної боротьби як такої у противника немає", — сказав Сергій Баранов.

У Бахмуті російським окупантам заважають просуватися в районі міста артилеристи 24-ї бригади ім. Короля Данила, які влучно цілять по позиціях ворога. Їхню роботу похвалив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський. Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7.

20 березня міністр оборони Німеччини Борис пісторіус повідомив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже вирушили до України. Ще у січні 2023 року ФРН пообіцяла передати Україні 40 БМП Marder. У січні українські захисники прибули до Німеччини для навчання роботи на машинах.