Прошел модернизацию: авианосец "Теодор Рузвельт" вернулся в боевой состав ВМС США (фото)

Военный корабль был оснащен новыми орудиями, радарами и системами радиоэлектронной борьбы, а также был модифицирован для поддержки нового стелс-истребителя пятого поколения F-35C Lightning II.

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Атомный авианосец класса Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN-71) покинул город Бремертон, расположенный на Тихоокеанском побережье США, и возвращается на военно-морскую базу NAS North Island после 18-месячного капитального ремонта. Об этом сообщает американское издание Times of San Diego.

В течение этого времени авианосец находился на верфи Пьюджет-Саунд, где проходил промежуточное техническое обслуживание и докование. Гигантский военный корабль Theodore Roosevelt был модернизирован новыми орудиями, радарами и системами радиоэлектронной борьбы, а также модифицирован для поддержки нового стелс-истребителя пятого поколения F-35C Lightning II. Кроме того авианосец способен нести самолеты радиолокационного дальнего наблюдения E-2D Advanced Hawkeye, конвертопланы CMV-22B Osprey, а также беспилотные заправщики MQ-25 Stingray.

Жители Бремертона провожают авианосец "Теодор Рузвельт", 17 марта 2023

Также сообщается, что под полетной палубой были полностью отремонтированы жилые помещения и ванные комнаты для экипажа и проведено профилактическое обслуживание корпуса корабля, рулей и силовых установок.

"Я очень благодарен за неустанную работу нашего экипажа и наших коллег по верфи, которые приложили все усилия для достижения этой важной цели", — заявил командир корабля капитан Брайан Шрум в интервью журналистам.

Коротко об авианосце "Теодор Рузвельт"

Атомный авианосец Theodore Roosevelt (CVN-71) — четвертый авианосец типа Nimitz. Он был заложен 31 октября 1981 года и спущен на воду 27 октября 1984. Почти спустя два года, 25 октября 1986, корабль был введен в состав Военно-морского флота США.

В качестве двигательной установки на корабле размещены два ядерных реактора с четырьмя турбинами, мощностью 260 000 л.с. При этом скорость хода судна составляет до 30 узлов (56 км в час).

Экипаж авианосца насчитывает 3200 человек, еще 2480 военных составляет авиакрыло, которое состоит из 85 самолетов и вертолетов. Водоизмещение авианосца – 103 900 тонн, длина – 332,8 метра, ширина – 76,8 метра.

На вооружении корабля состоят три корабельных зенитных артиллерийских комплекса Mark 15 Phalanx CIWS и три пусковых установки НАТО Mk 29 для запуска управляемых ракет класса "корабль-воздух" Sea Sparrow.

Авианосец "Теодор Рузвельт" выходит из Сан-Диего, январь 2020

Напомним, в 2020 году на авианосце была зафиксирована вспышка коронавируса, после которой капитан военного судна Бретт Крозьер был отстранен от должности. В мае того же года авианосец вышел в Филиппинское море для проведения квалификации, однако при этом 600 членов экипажа еще находилось на изоляции.