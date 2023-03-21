Пройшов модернізацію: авіаносець "Теодор Рузвельт" повернувся до бойового складу ВМС США (фото)

Військовий корабель був оснащений новими гарматами, радарами та системами радіоелектронної боротьби, а також модифікований для підтримки нового стелс-винищувача п'ятого покоління F-35C Lightning II.

Related video

Атомний авіаносець класу Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN-71) залишив місто Бремертон, розташоване на Тихоокеанському узбережжі США, та повертається на військово-морську базу NAS North Island після 18-місячного капітального ремонту. Про це повідомляє американське видання Times of San Diego.

Протягом цього часу авіаносець перебував на верфі Пьюджет-Саунд, де проходив проміжне технічне обслуговування і докування. Гігантський військовий корабель Theodore Roosevelt було модернізовано новими гарматами, радарами і системами радіоелектронної боротьби, а також модифіковано для підтримки нового стелс-винищувача п'ятого покоління F-35C Lightning II. Крім того авіаносець здатний нести літаки радіолокаційного дальнього спостереження E-2D Advanced Hawkeye, конвертоплани CMV-22B Osprey, а також безпілотні дозаправники MQ-25 Stingray.

Жителі Бремертона проводжають авіаносець "Теодор Рузвельт", 17 березня 2023

Також повідомляється, що під польотною палубою було повністю відремонтовано житлові приміщення та ванні кімнати для екіпажу і проведено профілактичне обслуговування корпусу корабля, рулів та силових установок

"Я дуже вдячний за невтомну роботу нашого екіпажу і наших колег по верфі, які доклали всіх зусиль для досягнення цієї важливої мети", — заявив командир корабля капітан Браян Шрум в інтерв'ю журналістам.

Коротко про авіаносці "Теодор Рузвельт"

Атомний авіаносець Theodore Roosevelt (CVN-71) – четвертий авіаносець типу Nimitz. Він був заснований 31 жовтня 1981 року і спущений на воду 27 жовтня 1984 року. Майже через два роки, 25 жовтня 1986 року, корабель був введений до складу Військово-морського флоту США.

Як рушійну установку на кораблі розміщено два ядерні реактори з чотирма турбінами, потужністю 260 000 к.с. При цьому швидкість руху судна становить до 30 вузлів (56 км на годину).

Екіпаж авіаносця налічує 3200 осіб, ще 2480 військових становить авіакрило, яке складається з 85 літаків і вертольотів. Водотоннажність авіаносця — 103 900 тонн, довжина — 332,8 метра, ширина — 76,8 метра.

На озброєнні корабля перебувають три корабельні зенітні артилерійські комплекси Mark 15 Phalanx CIWS і три пускові установки НАТО Mk 29 для запуску керованих ракет класу "корабель-повітря" Sea Sparrow.

Авіаносець "Теодор Рузвельт" виходить із Сан-Дієґо, січень 2020

Нагадаємо, в 2020 році на авіаносці було зафіксовано спалах коронавірусу, після якого капітан військового судна Бретт Кроз'єр був усунений з посади. У травні того ж року авіаносець вийшов у Філіппінське море для проведення кваліфікації, проте при цьому 600 членів екіпажу ще перебували на ізоляції.