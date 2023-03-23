Россия может воевать против Украины еще два года, — ГУР

У Кремля, по словам замглавы разведки Вадима Скибицкого, есть военный и экономический потенциал, однако ВС РФ все равно не могут одновременно проводить большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях.

Related video

У России еще остаются экономические и военные ресурсы для продолжения ведения войны против Украины. Москва может воевать с Украиной в 2023-м, а также в 2024 году. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина" 23 марта.

"Они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 – все. Это если мы говорим о конвенциональной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", — сказал он.

В тоже время российские войска готовятся к наступлению: проводят разведку и пытаются определить слабые места в обороне ВСУ. Однако Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях.

Тем временем в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму оккупанты готовятся к обороне. В нынешний момент главная задача россиян — выйти на административные границы Донецкой и Луганской области, сказал Скибицкий.

Напомним, в том же интервью Вадим Скибицкий заявил, что разговоры о том, что российские войска активизировали наступление — работа пропаганды РФ. По его словам, сил у противника осталось не так много, а вот об угрозе наступления из Беларуси и вовсе можно забыть на некоторое время.

В свою очередь командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские войска собираются пойти в атаку на Бахмутском направлении. Он отметил, что ВС РФ начинают выдыхаться, и бойцы ВСУ совсем скоро начнут действовать.