Росія може воювати проти України ще два роки, — ГУР

Кремль, за словами заступника голови розвідки Вадима Скібіцького, має військовий та економічний потенціал, проте ЗС РФ усе рівно не можуть одночасно проводити великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках.

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У Росії ще залишаються економічні та військові ресурси для продовження війни проти України. Москва може воювати з Україною 2023-го, а також 2024 року. На цьому наголосив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 23 березня.

"Вони можуть вести війну ще 2023 — максимум 2024 — все. Це якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", — сказав він.

Водночас російські війська готуються до наступу: проводять розвідку та намагаються визначити слабкі місця в обороні ЗСУ. Проте Росія неспроможна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2-3 напрямах.

Тим часом у Херсонській, Запорізькій областях та в Криму окупанти готуються до оборони. Наразі головне завдання росіян — вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, сказав Скібіцький.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Вадим Скібіцький заявив, що розмови про те, що російські війська активізували наступ — робота пропаганди РФ. За його словами, сил у противника залишилося не так багато, а ось про загрозу наступу з Білорусі взагалі можна забути на деякий час.

Зі свого боку, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські війська збираються піти в атаку на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що ЗС РФ починають видихатися, і бійці ЗСУ незабаром почнуть діяти.