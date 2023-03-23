"У россиян уже "горит" и бьют по своим группам": комбриг 30-й ОМБр о ситуации в Бахмуте

По словам комбрига 30-й ОМБр им. Князя Острожского Владимира Силенко, россияне в Бахмуте пробуют разные тактики, в частности пытаются взять город тактикой нашествия штурмовыми группами.

Related video

Ситуация в Бахмуте остается сложной. ВС РФ и дальше не прекращают штурмовать город, однако оккупанты уже почувствовали на себе работу оружия, которое предоставили ВСУ западные партнеры. Об этом рассказал командир 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского полковник Владимир Силенко в Military Media Center.

По его словам, для Путина – Бахмут политический вопрос.

"На мой взгляд, Бахмут свою задачу выполнил на 200%. Это — форпост, который россияне пытаются взять применяя тактику нашествия штурмовыми группами по 10 — 15 человек. По опыту работы на этом направлении, оккупанты применяют артиллерию даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают наши подразделения", — рассказал он.

Комбриг также заметил, что нельзя недооценивать противника. В Бахмуте враг испытает разную тактику. В частности, когда, если они преуспевают, то бьют штурмовой группой и наращиваются, если нет – переходят на другой участок.

"Если вообще говорить об их командовании, то это — генералы советских времен. У нас в основном молодые офицеры и генералы, которые более креативны и с опытом взаимодействия с НАТО. Россияне уже почувствовали на себе работу оружия, которую нам предоставляют партнеры, поэтому у них "горит", — резюмировал Силенко.

Издание New York Times со ссылкой на рассказы командиров подразделений Сил обороны Украины 19 марта сообщало, что в Бахмуте ВС РФ используют безоружных солдат, которых ВСУ окрестили "копателями". Они продвигаются в сторону позиций ВСУ, а их сзади контролируют "заградительные отряды". Безоружные солдаты роют окопы.

21 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что в Бахмуте ВС РФ штурмуют фактически круглосуточно. Впрочем, Силы обороны накрывают их артиллерией.