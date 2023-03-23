"У росіян вже "запалало" і б'ють по своїх групах": комбриг 30-ї ОМБр про ситуацію в Бахмуті

За словами комбрига 30-ї ОМБр ім. Князя Острозького Володимира Сіленка, росіяни в Бахмуті випробовують різні тактики, зокрема намагаються взяти місто тактикою навали штурмовими групами.

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Ситуація у Бахмуті залишається складною. ЗС РФ і далі не припиняють штурмувати місто, проте окупанти вже відчули на собі роботу зброї, які надали ЗСУ західні партнери. Про це розповів командир 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького полковник Володимир Сіленко в Military Media Center.

За його словами, для Путіна — Бахмут політичне питання.

"На мій погляд, Бахмут своє завдання виконав на 200 %. Це — форпост, який росіяни намагаються взяти застосовуючи тактику навали штурмовими групами по 10 — 15 осіб. З досвіду роботи на цьому напрямку, окупанти застосовують артилерію навіть по своїх штурмових групах, коли їх зупиняють наші підрозділи", — розповів він.

Комбриг також зауважив, що не можна недооцінювати противника. У Бахмуті ворог випробує різну тактику. Зокрема, коли, якщо вони мають успіх, то б'ють штурмовою групою і нарощуються, якщо ні – переходять на іншу ділянку.

"Якщо загалом говорити про їхнє командування, то це — генерали радянських часів. У нас здебільшого молоді офіцери та генерали, які більш креативні та з досвідом взаємодії з НАТО. Росіяни вже відчули на собі роботу зброї, яку нам надають партнери, тож в них "запалало", — резюмував Сіленко.

Видання New York Times з посиланням на розповіді командирів підрозділів Сил оборони України 19 березня повідомляло, що у Бахмуті ЗС РФ використовують беззбройних солдатів, яких ЗСУ охрестили "копачами". Вони просуваються у бік позицій ЗСУ, а їх позаду контролюють "загороджувальні загони". Беззбройні солдати копають окопи.

21 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що у Бахмуті ЗС РФ штурмують фактично цілодобово. Втім Сили оборони накривають їх артилерією.