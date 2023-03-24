"Запрещаю употреблять это слово", — комбриг ВСУ рассказал, как бойцы на фронте борются с усталостью

По словам комбрига 103-й бригады Сил терробороны ВСУ Валерия Курко, несмотря на то, что бойцы устали на фронте, они ясно понимают, что будет, если война будет проиграна, поэтому не дают себе слабину.

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Несколько месяцев без ротаций и отпусков, постоянные штурмы и атаки окупантов забирают силы у украинских защитников. Но, несмотря на это, они четко понимают, что сейчас не время отдыхать, потому что усталость не идет по сравнению с тем, что может быть, если Украина проиграет. Об этом сказал командир 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины полковник Валерий Курко в Military Media Center.

По словам Валерия Курко, он объясняет бойцам понимание "усталости" на конкретных примерах.

"Врага нужно остановить задолго до того, как он приблизится к твоему дому. Поэтому я каждого офицера, сержанта и солдата предупреждал и предупреждаю: вы не скроетесь от войны где-то в тылу, а должны всегда быть готовы поехать туда, где будет враг. И я горжусь, что мои военнослужащие это осознали и достойно выполняют свой долг в боях на Востоке Украины", — говорит комбриг.

Он добавляет, что не употребляет слово "усталость" и запрещает его употреблять младшим командирам.

"Конечно, как человек я понимаю, что усталость есть и она накапливается, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что может быть, если мы проиграем. Война должна касаться каждого гражданина Украины. Не только военных, а полностью всех. Не нужно всем брать в руки оружие и идти на фронт, но каждый украинец каждый день должен делать вещи, приближающие нашу Победу. Эта цель должна быть общей для всех нас", — сказал Валерий Курко.

"Волки Да Винчи" штурмом взяли позицию российских кафиров в районе дороги на Бахмут. Сначала по позициям врага отработала артиллерия, а дальше на штурм пошла группа "волков" и уничтожила враждебную позицию.

В Луганской области ВСУ вместе с пограничниками разнесли пехоту кафиров. Аэроразведчики ГНСУ обнаружили ДРГ и передали координаты артиллеристам ВСУ. Те отработали по ним.