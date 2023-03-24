"Забороняю вживати це слово", — комбриг ЗСУ розповів, як бійці на фронті борються із втомою

За словами комбрига 103-ї бригади Сил тероборони ЗСУ Валерія Курка, попри те, що бійці втомилися на фронті, вони чітко розуміють, що буде, якщо війна буде програна, тому не дають собі слабину.

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Кілька місяців без ротацій і відпусток, постійні штурми та атаки окупантів забирають сили в українських захисників. Але попри це, вони чітко розуміють, що зараз не час відпочивати, бо втома не йде в порівнянні з тим, що може бути, якщо Україна програє. Про це сказав командир 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України полковник Валерій Курко в Military Media Center.

За словами Валерія Курка, він пояснює бійцям розуміння "втоми" на конкретних прикладах.

"Ворога потрібно зупинити задовго до того, як він наблизиться до твоєї домівки. Тому я кожного офіцера, сержанта та солдата попереджав та попереджаю: ви не сховаєтеся від війни десь в тилу, а має завжди бути готовими поїхати туди, де буде ворог. І я пишаюся, що мої військовослужбовці це усвідомили та гідно виконують свій обов’язок у боях на Сході України", — говорить комбриг.

Він додає, що не вживає слово "втомилися" та забороняє його вживати молодшим командирам.

"Звісно, як людина я розумію, що втома є і вона накопичується, але це не йде ні в яке порівняння із тим, що може бути, якщо ми програємо. Війна має стосуватися кожного громадянина України. Не тільки військових, а повністю всіх. Не потрібно всім брати до рук зброю та йти на фронт, але кожен українець щодня повинен робити речі, які наближають нашу Перемогу. Ця мета має бути спільною для всіх нас", — сказав Валерій Курко.

"Вовки Да Вінчі" штурмом взяли позицію російських окупантів в районі дороги на Бахмут. Спочатку по позиціях ворога відпрацювала артилерія, а далі на штурм пішла група "вовків" і знищила ворожу позицію.

У Луганській області ЗСУ разом із прикордонниками рознесли піхоту окупантів. Аеророзвідники ДПСУ виявили ДРГ і передали координати артилеристам ЗСУ. Ті відпрацювали по них.