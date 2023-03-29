"Тотальный контроль": в ГУР вместе с партнерами следят за перемещением ядерного оружия России

По словам представителя украинской разведки Андрея Черняка, заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси — шантаж Запада и информационная акция.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины вместе с партнерами из других стран контролируют возможное размещение Россией ядерного вооружения на территории Беларуси и следят за перемещением оружия внутри РФ. Об этом заявил представитель украинской разведки Андрей Черняк в интервью "ТСН" 29 марта.

"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России", — сказал он.

По его словам, мировое сообщество взяло этот вопрос под "тотальный контроль" и сейчас заявления Владимира Путина выглядят как шантаж.

"Это в приоритете не только у украинских спецслужб, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока что мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов со стороны агрессора, не более", — добавил Черняк.

Напомним, 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля 2023 года закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, Россия также помогла белорусам переоборудовать самолеты для применения тактического вооружения и передала им ракеты "Искандеры".

28 марта в МИД Беларуси сообщили, что такое решение является "ответными действиями". Якобы это необходимо для укрепления безопасности и обороноспособности государства.