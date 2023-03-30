Реестр "уклонистов" нарушает права человека, а повестки в Telegram вполне возможны, — адвокат

Фокус спросил адвоката Максима Дзиковского, не будет ли разглашение персональных данных людей, не пришедших в центр комплектования, нарушать права украинцев и как сделать так, чтобы информирование об обязанности явиться в ТЦК через Telegram заработало на практике.

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Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии Фокусу 30 марта рассказал о том, что в Украине рассматривают вариант информирования военнообязанных украинцев о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК, бывший военкомат) через мессенджеры.

Он также сообщил, что работает над собственной законодательной инициативой по созданию реестра "уклонистов". Идея следующая: если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в ТЦК, но не пришел, например, два раза подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию, какие-то другие идентификационные сведения. После того как человек выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

Фокус спросил адвоката АО "Бачинский и партнеры" Максима Дзиковского, не будет ли нарушать реестр с персональной информацией прав граждан Украины и как на практике реализовать идею с повестками через Telegram.

Реестр "уклонистов": комментарий адвоката

Максим Дзиковский утверждает, что если в Украине действительно будет создан реестр "уклонистов", то это будет нарушать права граждан с точки зрения разглашения персональных данных, которые сегодня полностью защищены законодательством.

"Даже если в украинское законодательство будут внесены соответствующие изменения, то, безусловно, Европейский суд по правам человека признает это нарушением права на уважение частной жизни. Разглашать такие персональные данные неприемлемо", — подчеркивает адвокат.

По его словам, чтобы в Украине начал действовать такой реестр, требуется не только отдельный законопроект, но и изменения в закон о защите персональных данных. Однако он уверен, что этого не произойдет.

Как объясняет Дзиковский, в реестре "уклонистов" в принципе нет нужды, потому что за уклонение от обязательства явиться в ТЦК уже предусмотрена ответственность:

административная ответственность наступает за неявку в ТЦК в случае уточнения военно-учетных данных — это штраф от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 гривен);

уголовная ответственность предусмотрена за отказ от прохождения медицинского осмотра, его неполное прохождение или за неявку в пункт сбора и нарушение мобилизационного распоряжения — речь идет о лишении свободы сроком от 3 до 5 лет.

"Этого вполне достаточно для того, чтобы человек все же пришел в центр комплектования", — уверен собеседник Фокуса.

Кроме того, как отмечает адвокат, никто не имеет права называть человека "уклонистом" без соответствующего решения суда.

Повестки через мессенджер: по аналогии с судебными заседаниями

Возможную рассылку повесток через мессенджер Дзиковский называет удачным решением.

"Думаю, что такая идея для улучшения военного учета в целом положительна. Сегодня действительно в стране сложно вручить человеку повестку, потому что многие проживают не по месту своей регистрации", — комментирует он.

Адвокат проводит аналогию с судами, которые с февраля этого года могут рассылать повестки и вызовы через Viber.

"Это удобно, просто и оптимизирует расходы", — говорит Дзиковский.

Однако он не уверен, что такая система действительно будет работать с вызовами в ТЦК. Как объясняет адвокат, мессенджеры можно настроить таким образом, что уведомлений о просмотре сообщений не будет. Поэтому доказать, что человек не просто получил, но и ознакомился с повесткой, будет очень сложно.

"Очень сложно подтвердить то, что человек ознакомился с сообщением", — отмечает адвокат.

По его словам, на практике такая рассылка, скорее всего, будет работать только с законопослушными гражданами.

Впрочем, Дзиковский уточняет, что этот вопрос при необходимости смогут решить определенными законодательными изменениями — если фактом ознакомления будет считаться доставка повестки в мессенджере, а не прочитанное сообщение.

Напомним, Федор Вениславский 29 марта заявил агентству "Укринформ", что в Украине в ближайшее время собираются улучшить мобилизационные меры. По его словам, в стране больше не будет ситуаций, при которых военнослужащих будут отправлять в зону боевых действий сразу после призыва на службу.