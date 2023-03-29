"Взяли на контроль": в Раде собираются улучшить процесс мобилизации и выдачи повесток

По словам представителя оборонного комитета Вениславского, случаи, когда военнослужащего сразу отправляли в зону боевых действий после призыва, больше не повторятся.

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В Украине в ближайшее время собираются улучшить мобилизационные мероприятия. Об этом заявил представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский порталу "Укринформ" 29 марта.

По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы значительно улучшить процедуру проведения всеобщей мобилизации, которая действует в Украине уже более года в связи с полномасштабной агрессией со стороны России.

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – сказал Федор Вениславский.

Комитет разрабатывает изменения, которые будут влиять на вопрос урегулирования выдачи повесток военнообязанным переселенцам, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть родной дом в поисках безопасного места. То есть тем, кто проживает не по месту своей регистрации.

Напомним, 28 марта в Верховной Раде ответили, будет ли новая волна из-за ядерного оружия в Беларуси. По словам представителя оборонного комитета Вениславского, все решения по вопросу набора резервов в ряды ВСУ принимает Генштаб исходя из потребностей.

28 марта на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, который предлагает право на демобилизацию после 18 месяцев службы. Законопроект № 9142 инициировал нардеп Алексей Гончаренко.