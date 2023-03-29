"Взяли на контроль": у Раді збираються покращити процес мобілізації та видавання повісток

За словами представника оборонного комітету Венiславського, випадки, коли військовослужбовця одразу відправляли до зони бойових дій після призову, більше не повторяться.

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В Україні найближчим часом збираються покращити мобілізаційні заходи. Про це заявив представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Венiславський порталу "Укрінформ" 29 березня.

За його словами, зараз ведеться робота над тим, щоб значно покращити процедуру проведення загальної мобілізації, яка діє в Україні вже понад рік у зв'язку із повномасштабною агресією з боку Росії.

"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники вищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу відправлений до зони бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винних буде притягнуто до відповідальності", — сказав Федір Веніславський.

Комітет розробляє зміни, які впливатимуть на питання врегулювання видавання повісток військовозобов'язаним переселенцям, які через російську агресію були змушені залишити рідний дім у пошуках безпечного місця. Тобто тим, хто мешкає не за місцем своєї реєстрації.

Нагадаємо, 28 березня у Верховній Раді відповіли, чи буде нова хвиля через ядерну зброю в Білорусі. За словами представника оборонного комітету Венiславського, всі рішення щодо набору резервів до лав ЗСУ ухвалює Генштаб виходячи з потреб.

28 березня на сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту, який пропонує право на демобілізацію після 18 місяців служби. Законопроєкт №9142 ініціював нардеп Олексій Гончаренко.