Демобілізація в Україні через 18 місяців служби: оприлюднено законопроєкт (документ)

На цей час не визначено чіткого терміну, коли військового можуть демобілізувати в умовах дії воєнного стану. За законом це може статися або за наказом, або після закінчення дії особливого періоду.

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28 березня на сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту, який пропонує право на демобілізацію після 18 місяців служби. Законопроєкт №9142 ініціював нардеп Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці зазначено, що законопроєкт пропонує внести зміни до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" та встановити для призваних українців, зокрема, під час мобілізації після введення воєнного стану термін служби не більше 18 місяців з дня призову, якщо вони не проявили бажання продовжити службу.

Також законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та передбачити відстрочку від призову на військову службу на п'ять років для тих, хто був демобілізований та відслужив максимальний термін за призовом під час мобілізації.

Фото: Верховна Рада Фото: Верховна Рада Фото: Верховна Рада

"Прийняття законопроєкту зробить на противагу соціально-психологічним проблемам, несправедливості та довгостроковому руйнуванню ефективності армії через надексплуатацію невеликої частини призовників — рівномірний розподіл військового обов'язку між усіма призовниками, поширить відчуття держави як справді спільної справи, і запобігатиме появі окремо "на невизначений час "новобранців" — або, в перспективі, навпаки, "аристократії" військових", — йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт було зареєстровано у Верховній Раді 24 березня. Гончаренко зазначив, що до нього звертаються багато військовослужбовців, які кажуть, що невизначеність з умовами служби призводить до погіршення морально-психологічного стану.

Коли можуть демобілізувати військових, яких призвали 24 лютого

В Україні з 24 лютого 2022 року діє загальна мобілізація, до армії можуть бути призвані всі військовозобов'язані чоловіки, резервісти та призовники, які можуть служити за станом здоров'я. Востаннє воєнний стан і загальна мобілізація в Україні продовжувалися до 20 травня 2023 року.

Демобілізуватися до закінчення воєнного стану можна у низці випадків:

коли військовослужбовцю виповнюється 60 років;

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

у зв'язку із набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Відповідно до положення закону "Про військовий обов'язок та військову службу" для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом з мобілізації, на особливий період встановлено термін служби до закінчення дії особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Нагадаємо, 28 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відповідно до Конституції України продовження терміну служби військовослужбовців-строковиків не вважається обмеженням прав.

Також 28 березня представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що найближчим часом в Україні не збираються посилювати загальну мобілізацію.

Раніше, 20 березня, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українська армія має достатню чисельність для перемоги, а питання щодо мобілізації йде впевнено та виважено.