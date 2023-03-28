Продление службы срочникам: Лубинец разъяснил, нарушает ли это законы Украины

По словам омбудсмена, если военное положение продлят — сроки увольнения со срочной службы вновь сдвинутся. Срочники, которые непосредственно участвуют в боестолкновениях, также могут получать оклад в размере 100 тысяч гривен в месяц.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 28 марта заявил, что в соответствии с Конституцией Украины продление срока службы военнослужащих-срочников не считается ограничением прав. Об этом сообщается в Telegram-канале омбудсмена.

Лубинец объяснил, что в последнее время военнослужащие-срочники часто задают вопросы о продлении срока службы. Однако в украинском законодательстве предусмотрена норма, согласно которой после введения военного положения служба для солдат-срочников продолжается и по истечении ее срока.

Лубинец упомянул и об изменениях в соответствующем указе президента, согласно которым военнослужащие, отслужившие срочную службу, могут уволиться "но не ранее объявления демобилизации".

На сегодня военное положение продлено до 20 мая и демобилизация не объявлена. Если военное положение продлят — сроки увольнения со срочной службы вновь сдвинутся.

Омбудсмен также упомянул о том, что военнослужащие-срочники имеют право заключать контракты и получать денежное довольствие.

Срочники, которые непосредственно участвуют в боестолкновениях, обеспечивают национальную безопасность, сдерживают агрессию непосредственно в районах боевых действий имеют право на получение дополнительного вознаграждения до 100 000 гривен в месяц.

Ранее Фокус выяснял, в каком случае представители военкоматов могут на улице проверять граждан. Повести военнообязанным могут выдаваться только по предъявлении лицами своих документов.

Напомним, что в Раде разъяснили, будет ли новая волна мобилизации из-за ядерного оружия в Беларуси.