Продовження служби строковикам: Лубінець роз'яснив, чи це порушує закони України

За словами омбудсмена, якщо воєнний стан продовжать, терміни звільнення з термінової служби знову зрушать. Терміновики, які безпосередньо беруть участь у бойових сутичках, також можуть отримувати оклад у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубиінець 28 березня заявив, що відповідно до Конституції України, продовження терміну служби воєннослужбовців-строковиків не вважається обмеженням прав. Про це повідомляється в Telegram-каналі омбудсмена.

Лубиінець пояснив, що останнім часом воєннослужбовці-строковики часто ставлять питання щодо продовження терміну служби. Однак в українському законодавстві передбачено норму, згідно з якою після введення воєнного стану служба для солдатів-строковиків триває і після закінчення її строку.

Лубінець згадав і про зміни у відповідному указі президента, згідно з якими воєннослужбовці, які відслужили термінову службу, можуть звільнитися "але не раніше оголошення демобілізації".

На сьогодні воєнний стан продовжено до 20 травня і демобілізацію не оголошено. Якщо воєнний стан продовжать — терміни звільнення із строкової служби знову зрушать.

Омбудсмен також згадав про те, що воєннослужбовці-строковики мають право укладати контракти та отримувати грошове забезпечення.

Терміновики, які безпосередньо беруть участь у бойових сутичках, забезпечують національну безпеку, стримують агресію безпосередньо в районах бойових дій, мають право на отримання додаткової винагороди до 100 000 гривень на місяць.

Раніше Фокус з'ясовував, у якому разі представники військкоматів можуть на вулиці перевіряти громадян. Повістки воєннозобов'язаним можуть видаватись лише після пред'явлення особами своїх документів.

Нагадамо, що у Раді роз'яснили, чи буде нова хвиля мобілізації через ядерну зброю в Білорусі.