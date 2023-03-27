Сначала паспорт, а потом – повестка. В каком случае военкомы могут на улице проверять граждан

Выдача повесток военнообязанным может производиться только после предъявления лицами своих документов. Имеет ли право представитель территориального центра комплектования останавливать граждан и проверять личные данные?

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Если у военкома есть соответствующий приказ коменданта, где указано о проверках документов, то по его требованию граждане, к которым обратился представитель ТЦК и СП, должны предоставить документы, удостоверяющие личность. Об этом пишет Фокус в новой статье "Повестка – после предъявления паспорта. Могут ли военкомы требовать на улице документы".

Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1456 утвержден Порядок проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, и там предусмотрено, что право на проведение проверки документов у лиц предоставлены соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, определенных в приказе коменданта.

"Право на проверку есть, если в Приказе указано, что работники территориальных центров комплектования имеют право на проверку документов. Вместе с тем аудио- и видеофиксация жилья граждан и их личных вещей осуществляется уполномоченными лицами только с согласия граждан", — отметила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Однако есть четкие условия, когда именно военкомы могут потребовать предъявить документы.

Чтобы остановить на улице лицо для проверки документов обязательным должно быть одно из условий:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

"Итак, для проведения поверхностной проверки лица могут останавливать лиц, если существует достаточно оснований полагать, что лицо имеет при себе вещи, оборот которых запрещен или ограничен или которые представляют угрозу жизни или здоровью такого лица или других лиц. То есть, просто так остановить на улице с целью проверки документов являются незаконными действиями и противоречащими требованиям Постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456", — говорит Катерина Анищенко.

Представители ВСУ имеют право проверять документы, если у них есть соответствующий приказ коменданта о таких проверках.

Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский отметил: если гражданина на улице остановили представители ТЦК с целью проверки документов, то сначала представители ТЦК должны предоставить информацию о своих полномочиях:

Предоставить служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта. Предоставить копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

Юристы отмечают: если уполномоченным лицом не предъявлено удостоверение личности, приказ коменданта, подтверждающий предоставление соответствующих полномочий, а также не указано основание проведения проверки документов, граждане имеют право не предоставлять документы для проверки.

Ранее Фокус писал, что вручение повесток в военкоматы не по месту жительства военнообязанного мужчины незаконно, военный учет ведется по месту регистрации.