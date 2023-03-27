Спочатку паспорт, а тоді - повістка. Коли військкоми можуть на вулиці перевіряти громадян

Видача повісток військовозобов’язаним може відбуватися лише після пред’явлення особами своїх документів. Чи має представник територіального центру комплектування право зупиняти громадян та перевіряти особисті дані?

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Якщо у військкома є відповідний наказ коменданта, де вказано про перевірки документів, то за його вимогою громадяни, до яких звернувся представник ТЦК та СП, мають надати документи, які посвідчують особу. Про це пише Фокус у новій статті "Повістка – після пред’явлення паспорта. Чи можуть воєнкоми вимагати на вулиці документи".

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456 затверджено Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, і там передбачено, що право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

"Право на перевірку є, якщо у Наказі вказано, що працівники територіальних центрів комплектування мають право на перевірку документів. Разом з цим, аудіо- і відеофіксація житла громадян та їх особистих речей здійснюється уповноваженими особами лише за згодою громадян", — зазначила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Проте є чіткі умови, коли саме воєнкоми можуть вимагати пред’явлення документів.

Щоб зупинити на вулиці особу для перевірки документів обов’язковою має бути одна із умов:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Отже, для проведення поверхневої перевірки особи можуть зупиняти осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено або які становлять загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб. Тобто, просто так зупинити на вулиці з метою перевірки документів є незаконними діями та такими, що суперечать вимогам Постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456", — каже Катерина Аніщенко.

Представники ЗСУ мають право перевіряти документи, якщо у них є відповідний наказ коменданта про такі перевірки

Юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський зауважив: якщо громадянина на вулиці зупинили представники ТЦК з метою перевірки документів, то спершу саме представники ТЦК мають надати інформацію про свої повноваження:

1. Надати службове посвідчення або інший документ, який підтверджує їх приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта;

2. Надати копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

Юристи зазначають: якщо уповноваженою особою не пред’явлено посвідчення особи, наказу коменданта, який підтверджує надання відповідних повноважень, а також не зазначено підстави проведення перевірки документів, громадяни мають право не надавати документи для перевірки.

Раніше Фокус писав, що вручення повісток у військкомати не за місцем проживання військовозобов'язаного чоловіка незаконне, військовий облік ведеться за місцем реєстрації.