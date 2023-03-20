"Це не зовсім так": Данілов відповів на поширені чутки про мобілізацію в Україні

За словами Данілова, різниці між закликом минулого року і зараз майже немає, а чутки про те, що "хто хотів, той уже пішов" не зовсім правда. І додав — мобілізація йде спокійно та постійно.

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У понеділок, 20 березня, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українська армія має достатню чисельність для перемоги, питання ж щодо мобілізації йде впевнено та виважено. Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами секретаря РНБО, набір нових людей у ЗСУ не особливо відрізняється від того, який був рік тому від початку масштабного вторгнення РФ, коли люди масово записувалися до армії.

"Мотивація в кожному випадку залежить лише від людини та її внутрішнього стану. Від того, що у неї сталося за цей рік. І тут відповісти просто, щоб усіх задовольнити, це вкрай складно. У когось відбулися ті чи інші події, у когось то вбили батька, у когось брата, хто втратив дружину, хто дітей», — каже Данілов.

За розповідю секретаря РНБО, нещодавно він бачив нагородження героїв у День добровольця. Президент України Володимир Зеленський нагородив одного з них, який був невисокого зросту та вагою до 50 кілограм, але при цьому ця людина стала героєм.

"Є ще такі розмови, що, "хто хотів, той уже пішов". Це не зовсім так. У кожного своє життя, у кожного якісь свої внутрішні процеси відбуваються і це не прив'язується до якоїсь певної дати", — наголосив Данілов.

Він наголосив, що Україні вистачить воєнних для перемоги. Щодня українські воєнні проходять навчання та тренування для того, щоб сформувати підготовлений резерв для майбутнього.

Також представник апарату РНБО дав оцінку першій кампанії із залучення людей до армії "Гвардія наступу".

"У нас 24 лютого з 8 години ранку, як Верховна Рада затвердила рішення Ради оборони про мобілізацію, вона йде постійно. Іде спокійно, виважено. Виникла пропозиція зробити "Гвардію наступу" — тобто зробити додаткову мотиваційну кампанію. І на сьогодні я можу сказати, що на 80% те, що планувалося зробити до певного періоду, вже зроблено. Зараз йдуть навчання, йде злагодження. Це була суто мотиваційна кампанія, але й відбір був серйознішим. Уперед – це ж краще, ніж стояти на місці", — підбив підсумки він.

Нагадаємо, сьогодні в інтерв'ю Данілов розповів про успішну реалізацію "Мирного плану" Китаю.

Також 20 березня він спростував інформацію про те, що втрати ЗСУ за час повномасштабного вторгнення становлять 100 тисяч осіб.