"Немає 100 тисяч", — Данілов спростував інформацію західних ЗМІ про втрати ЗСУ

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, точну цифру втрат України знають президент і самі військові.

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Втрати ЗСУ не складають 100 тисяч осіб, як про це повідомляють західні ЗМІ. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, інформація про 100 тисяч загиблих українських захисників, яку поширило американське видання Politico, не відповідає дійсності.

"Я вам із повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч — це абсолютно не відповідає дійсності", — наголосив він.

Він додав, що точну цифру втрат України у війні проти РФ знає лише президент України Володимир Зеленський і самі українські військові, а співвідношення втрат зараз становить 1 до 7, а іноді й 1 до 10 на користь Збройних сил України.

"Після війни 14-го року, ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. За багатьма напрямками у них були втрати просто божевільні", — додав він.

Олексій Данілов заявив, що ЗСУ зірвали вже третій наступ ЗС РФ, через що росіяни не можуть йти вперед, а людей у Бахмуті кидають у котел.

У ДШВ прокоментували скандальне інтерв'ю комбата ЗСУ для WP. За словами представника ДШВ Валентина Шевченка, Анатолій Козел з позивним "Купол" не отримував дозволу на спілкування із представниками ЗМІ, а втрати ЗСУ, які він озвучив, є "суттєво завищеними".

Секретар РНБО Олексій Данилов відреагував на статтю WP, зазначивши, що "песимістичний" настрій західних ЗМІ не відповідає дійсності та закликав не вірити всьому тому, що пишуть ЗМІ.