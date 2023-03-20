"Нет 100 тысяч", — Данилов опроверг информацию западных СМИ о потерях ВСУ

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, точную цифру потерь Украины знают президент и сами военные.

Related video

Потери ВСУ не составляют 100 тысяч человек, как об этом сообщают западные СМИ. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, информация о 100 тысячах погибших украинских защитников, которую распространило американское издание Politico, не соответствует действительности.

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч — это совершенно не соответствует действительности", — подчеркнул он.

Он добавил, что точная цифра потерь Украины в войне против РФ знает только президент Украины Владимир Зеленский и сами украинские военные, а соотношение потерь сейчас составляет 1 к 7, а иногда и 1 к 10 в пользу Вооруженных сил Украины.

"После войны 14-го года мы знали, как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были потери просто сумасшедшие", — добавил он.

Алексей Данилов заявил, что ВСУ сорвали уже третье наступление ВС РФ, из-за чего россияне не могут идти вперед, а людей в Бахмуте бросают в котел.

В ДШУ прокомментировали скандальное интервью комбата ВСУ для WP. По словам представителя ДШУ Валентина Шевченко, Анатолий Козел с позывным "Купол" не получал разрешения на общение с представителями СМИ, а потери ВСУ, которые он озвучил, "существенно завышены".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на статью WP, отметив, что "пессимистическое" настроение западных СМИ не соответствует действительности и призвал не верить всему тому, что пишут СМИ.