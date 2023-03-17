"Потери завышены": в ДШВ прокомментировали скандальное интервью комбата ВСУ для WP

Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" сообщил о давлении со стороны начальства после интервью WP и ушел в отставку, так как "не желает служить с такими командующими".

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Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий Козел с позывным "Купол" сообщил, что командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Максим Миргородский и заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк оказывали на него давление из-за комментария изданию The Washington Post от 13 марта. Об этом пишет "Суспільне".

"Господин Миргородский вызвал меня на беседу в субботу, сказал "ну если ты такой умный, даешь интервью, то ты пойдешь на понижение в учебный центр", — сказал "Купол" журналистам.

Анатолий Козел отметил, что его понизили в должности до заместителя командира батальона учебного центра. В связи с этим военнослужащий решил написать рапорт на увольнение.

"Мои дальнейшие действия, шаг номер один — уволиться, потому что с такими командующими я не желаю служить, это "гиблая история", как говорится", — заявил экс-командир.

"Купол" также добавил, что в будущем намерен пойти на службу в другие войска и отправиться на фронт.

Анатолия "Купола" понизили в должности из-за интервью

Как в ДШВ отреагировали на интервью комбата

В Десантно-штурмовых войсках подтвердили в комментарии "Украинской правде", что Анатолий "Купол" был назначен на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ после комментария изданию The Washington Post о потерях ВСУ.

По словам представителя ДШВ Валентина Шевченко, Анатолий Козел не получал разрешения на общение с представителями СМИ, а потери украинской армии, озвученные комбатом, являются "существенно завышенными".

"По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка. Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну", — сказал Шевченко.

В ДШВ также заявили, что все бойцы десантно-штурмовых войск прошли необходимую подготовку, прежде чем получить должности в воинских частях. Кроме того, в подчинении "Купола" были солдаты, прошедшие учения в Британии.

"Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46 бригаде", — заявил представитель ДШВ.

Интервью "Купола" The Washington Post: о чем шла речь

В публикации The Washington Post от 13 марта под названием "Украине не хватает квалифицированных войск и боеприпасов: потери, пессимизм растут" журналисты цитируют командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола".

Комбат заявил в комментарии СМИ, что Украина испытывает дефицит опытных военнослужащих из-за больших потерь на поле боя.

"Самое ценное на войне — это боевой опыт. Солдат, который пережил шесть месяцев боев, и солдат, который пришел с полигона, — это два разных солдата. Это небо и земля. И есть только несколько солдат с боевым опытом. К сожалению, все они уже погибли или ранены", — сказал "Купол".

Анатолий Козел также утверждал, что рассчитывает на лучшую подготовку ВСУ со стороны США и надеется на то, что бойцы, которые готовятся к контрнаступлению, будут иметь больший успех, чем неопытные солдаты, которые сейчас находятся в Украине под его командованием.

В публикации также шла речь о том, что из-за потерь ряд чиновников скептически относятся к сценарию удачного контрнаступления ВСУ. По данным журналистов, потери украинской стороны в войне уже достигли 120 тысяч солдат.

На упомянутую статью отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что "пессимистический" настрой западных СМИ не соответствует действительности и призвал не верть всему, что пишут журналисты.