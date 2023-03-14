"Будет беда": Алексей Данилов прокомментировал "пессимизм" СМИ о контрнаступлении ВСУ

Секретарь СНБО вспомнил заголовки западных СМИ в первые дни полномасштабной войны, когда в возможности ВСУ держать оборону никто из них не верил. Чиновник при этом подтвердил, что ситуация на фронте сложная, но власть была к этому готова.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал "пессиместический" настрой западных СМИ касаемо весеннего контрнаступления ВСУ. Об этом он заговорил в эфире телемарафона.

В понедельник, 13 марта издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось о том, что украинские военные могут не успеть подготовиться к масштабному освобождению оккупированных территорий от ВС РФ и озвучили такое мнение по их словам анонимные украинские чиновники.

Секретарь СНБО отметил, что на самом деле это не соответствует действительности и нельзя верить всему, что пишут западные СМИ.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам здесь рассказывали, что будет беда, что у нас не будет способности держать (оборону, — ред.). Они нас уже заранее записывали в страну, которая проигрывает", — говорит Алексей Данилов.

При этом чиновник подтвердил, что ситуация довольно сложная, ведь Украина уже больше года ведет полномасштабную войну с Российской Федерацией. Все понимают, что будет сложно, но это понимание присутствовало с первых дней противостояния.

"Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны за счет предоставления информации, которая не соответствует действительности, — это не совсем приятная вещь", — подчеркнул Алексей Данилов.

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Публикация The Washington Post о весеннем контрнаступлении ВСУ: чего опасаются чиновники

В материале идет речь о том, что до недавнего времени качество военной силы украинцев превосходило ВС РФ, однако последний год принес огромные потери обеим сторонам и ВСУ лишились одних из самых опытных бойцов. Именно в этом и опасения анонимных источников, которые скептически относятся к удачному контрнаступлению весной этого года.

Причиной пессимизма также является количество оружия и техники, которое Запад выделяет Украине. Чиновник на условиях анонимности заявил, что численность танков, которая доедет на поле боя — чисто "символическая", а ряд вооружения и вовсе может не успеть приехать.

"Может быть, у нас будут некоторые локализованные прорывы. У нас нет людей или оружия. И вы знаете соотношение: когда вы находитесь в наступлении, вы теряете в два или три раза больше людей. Мы не можем позволить себе потерять так много людей", — говорит чиновник.

Напомним, 11 марта координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал три плацдарма, где ВСУ могут начать контрнаступление. По его словам у каждого из плацдармов есть свои преимущества и недостатки. Однако, какой именно выберут наши военные — знают только в Генштабе ВСУ.