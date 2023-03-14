"Буде біда": Олексій Данилов прокоментував "песимізм" ЗМІ про контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО згадав заголовки західних ЗМІ у перші дні повномасштабної війни, коли у можливості ЗСУ тримати оборону ніхто з них не вірив. Чиновник при цьому підтвердив, що ситуація на фронті складна, але влада була готова до цього.

Related video

Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував "песимістичний" настрій західних ЗМІ щодо весняного контрнаступу ЗСУ. Про це він заговорив в ефірі телемарафону.

У понеділок, 13 березня, видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що українські воєнні можуть не встигнути підготуватися до масштабного звільнення окупованих територій від ЗС РФ і озвучили таку думку за їхніми словами анонімні українські чиновники.

Секретар РНБО зазначив, що насправді це не відповідає дійсності, і не можна вірити всьому, що пишуть західні ЗМІ.

"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам тут розповідали, що буде біда, що ми не матимемо можливості тримати оборону. Вони нас уже заздалегідь записували в країну, яка програє", — Каже Олексій Данилов.

Однак чиновник підтвердив, що ситуація є досить складною, адже Україна вже більше року веде повномасштабну війну з Російською Федерацією. Усі розуміють, що буде складно, але це розуміння було присутнє з перших днів протистояння.

"Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію на території нашої країни за рахунок надання інформації, яка не відповідає дійсності, — це не зовсім приємна річ", — підкреслив Олексій Данилов.

Дивитися з: 3:10

Публікація The Washington Post про весняний контрнаступ ЗСУ: чого побоюються чиновники

У матеріалі йдеться про те, що донедавна якість воєнної сили українців перевершувала ЗС РФ, проте останній рік завдав величезних втрат обом сторонам і ЗСУ втратили одних із найдосвідченіших бійців. Саме в цьому і побоювання анонімних джерел, які скептично ставляться до вдалого контрнаступу цього року навесні.

Причиною песимізму є також кількість зброї та техніки, яку Захід виділяє Україні. Чиновник на умовах анонімності заявив, що чисельність танків, яка доїде на поле бою — чисто "символічна", а низка озброєння взагалі може не встигнути приїхати.

"Можливо, у нас будуть деякі локалізовані прориви. У нас немає людей чи зброї. І ви знаєте співвідношення: коли ви перебуваєте в наступі, ви втрачаєте в два чи три рази більше людей. Ми не можемо дозволити собі втратити так багато людей", — каже чиновник.

Нагадаємо, 11 березня координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко назвав три плацдарми, де ЗСУ можуть розпочати контрнаступ. За його словами, у кожного з плацдармів є свої переваги та недоліки. Однак, якою саме оберуть наші воєнні — знають лише у Генштабі ЗСУ.