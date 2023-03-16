Комбата ВСУ понизили в звании после интервью о потерях на фронте, — СМИ (фото)

Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий "Купол" в ответ на решение руководства написал рапорт на увольнение. В своем интервью американскому изданию WP он рассказал о том, что Силы обороны потеряли много опытных солдат.

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После интервью изданию The Washigton Post командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия с позывным "Купол" переводят с должности комбата на должность замкомандира батальона учебного центра. Об этом в четверг, 16 марта, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в 46-й бригаде.

Журналисты сообщают, что решение о понижении принял генерал-майор Максим Миргородский, комадующий Десантно-штрумовыми войсками Вооруженных сил Украины.

В ответ на это "Купол" написал рапорт на увольнение. При этом издание отмечает, что это уже не первый случай перевода служащих из 46-й бригады после общения с прессой.

О чем рассказал комбат "Купол" в интервью Washigton Post?

13 марта американская газета The Washington Post опубликовала материал с названием "Украине не хватает квалифицированных войск и боеприпасов: потери, пессимизм растут". В своей статье журналисты ссылаются на слова западных чиновников, а также приводят цитаты командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола", который рассказал о нехватке опытных бойцов на поле боя из-за потерь.

"Самое ценное на войне — это боевой опыт. Солдат, который пережил шесть месяцев боев, и солдат, который пришел с полигона, — это два разных солдата. Это небо и земля. И есть только несколько солдат с боевым опытом. К сожалению, все они уже погибли или ранены", — рассказал украинский военный.

"Купол" сказал, что он надеется добиться от Вашингтона лучшей подготовки украинских войск и что украинские войска, которые удерживаются для предстоящего контрнаступления, будут иметь больший успех, чем неопытные солдаты, которые сейчас находятся на фронте под его командованием.

"Всегда есть вера в чудо. Либо это будет резня и трупы, либо это будет профессиональное контрнаступление. Есть два варианта. В любом случае будет контрнаступление", — отметил "Купол".

Что известно об Анотолии "Куполе"?

16 марта депутат Киевского горсовета и служащий ВСУ Александр Погребиский рассказал, что служил вместе с Анатолием "Куполом" в 95-й бригаде. По его словам, командир "имеет абсолютный авторитет" среди бойцов, но при этом его часто недооценивали, утверждает Погребиский.

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"Анатолий Анатольевич — это командир с большой буквы, который никогда не гонится за славой и не кладет людей на этом пути, потому что он выбрал другой. Когда я служил в 95-й, он был моим замкомбата и тогда он завоевал славу "бога конвоев", не потому что он к ней стремился, а потому, что выполнял поставленные задачи сохраняя личный состав…Когда Анатолич, позвонил мне и сказал, что он формирует батальон, у меня сомнения не было в том, что именно под его командованием я пойду воевать. Я с 2015 года ни разу не слышал и не видел, чтобы он кричал на личный состав или унижал кого-то, наоборот с уважением к каждому бойцу!", — написал сослуживец "Купола".

Напомним, в том же материале от 13 марта издание WP писало, что в США и ЕС подсчитали, что за год полномасштабной войны были убиты или ранены 120 тысяч украинских военных, в то время как ВС России потеряли 200 тысяч своих солдат.

Также напомним, 16 марта начальник Объединенного комитета руководителей штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские оккупанты скованы действиями украинской обороны. В военном командовании США убеждены, что пока Силы обороны удерживают Бахмут, их наступательный потенциал возрастает и в дальнейшем поможет завершить войну в пользу Украины.