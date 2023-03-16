Комбата ЗСУ понизили у званні після інтерв'ю про втрати на фронті, — ЗМІ (фото)

Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" у відповідь на рішення керівництва написав рапорт на звільнення. У своєму інтерв'ю американському виданню WP він розповів, що Сили оборони втратили багато досвідчених солдатів.

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За інтерв'ю виданню The Washigton Post командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія з позивним "Купол" переводять з посади комбата на посаду замкомандира батальйону навчального центру. Про це у четвер, 16 березня, пише видання "Українська правда" з посиланням на джерела у 46-й бригаді.

Журналісти повідомляють, що рішення про пониження ухвалив генерал-майор Максим Миргородський, який командує Десантно-штрумовими військами Збройних сил України.

У відповідь на це "Купол" написав рапорт на звільнення. При цьому видання зазначає, що це вже не перший випадок переведення службовців із 46-ї бригади після спілкування з пресою.

Про що розповів комбат "Купол" в інтерв'ю Washigton Post?

13 березня американська газета The Washington Post опублікувала матеріал з назвою "Україні не вистачає кваліфікованих військ та боєприпасів: втрати, песимізм зростають". У своїй статті журналісти посилаються на слова західних чиновників, а також наводять цитати командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола", який розповів про брак досвідчених бійців на полі бою через втрати.

Найцінніше на війні — це бойовий досвід. Солдат, який пережив шість місяців боїв, і солдат, який прийшов з полігону, — це два різні солдати. Це небо і земля. І є лише кілька солдатів з бойовим досвідом, вони вже загинули або поранені", — розповів український військовий.

"Купол" сказав, що він сподівається добитися від Вашингтона кращої підготовки українських військ, і що українські війська, які утримуються для майбутнього контрнаступу, матимуть більший успіх, ніж недосвідчені солдати, які зараз перебувають на фронті під його командуванням.

"Завжди є віра в диво. Або це буде різанина і трупи, або це буде професійний контрнаступ. Є два варіанти. У будь-якому випадку буде контрнаступ", — зазначив "Купол".

Що відомо про Анатолія "Купола"?

16 березня депутат Київської міськради та службовець ЗСУ Олександр Погребиський розповів, що служив разом з Анатолієм "Куполом" у 95-й бригаді. З його слів, командир "має абсолютний авторитет" серед бійців, але при цьому його часто недооцінювали, стверджує Погребиський.

Фото: Скріншот

"Анатолій Анатолійович — це командир з великої літери, який ніколи не женеться за славою і не кладе людей на цьому шляху тому, що він обрав інший. Коли я служив у 95-й, він був моїм замкомбата і тоді він завоював славу "бога конвоїв" не тому, що він до неї прагнув, а тому, що виконував поставлені завдання, зберігаючи особовий склад ... Коли Анатоліч подзвонив мені і сказав, що він формує батальйон, у мене не було сумніву в тому, що саме під його командуванням я піду воювати. Я з 2015 року жодного разу не чув і не бачив, щоб він кричав на особовий склад або принижував когось, навпаки з повагою до кожного бійця!", — написав товариш по службі "Купола".

Нагадаємо, у тому ж матеріалі від 13 березня видання WP писало, що в США та ЄС підрахували, що за рік повномасштабної війни було вбито або поранено 120 тисяч українських військових, тоді як ЗС Росії втратили 200 тисяч своїх солдатів.

Також нагадаємо, 16 березня начальник Об'єднаного комітету керівників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупанти сковані діями української оборони. У військовому командуванні США переконані, що поки Сили оборони утримують Бахмут, їх наступальний потенціал зростає і надалі допоможе завершити війну на користь України.