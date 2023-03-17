"Втрати завищені": у ДШВ прокоментували скандальне інтерв'ю комбата ЗСУ для WP

Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади з позивним "Купол" повідомив про тиск з боку начальства після інтерв'ю WP та пішов у відставку, оскільки "не бажає служити з такими командувачами".

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Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій Козел із позивним "Купол" повідомив, що командувач Десантно-штурмовими військами генерал-майор Максим Миргородський і заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк чинили на нього тиск через коментар виданню The Washington Post 13 березня. Про це пише "Суспільне".

"Пан Миргородський викликав мене на бесіду в суботу, сказав "ну якщо ти такий розумний, даєш інтерв'ю, то ти підеш на зниження до навчального центру", — сказав "Купол" журналістам.

Анатолій Козел зазначив, що його понизили на посаді до заступника командира батальйону навчального центру. У зв'язку із цим військовослужбовець вирішив написати рапорт на звільнення.

"Мої подальші дії, крок номер один — звільнитися, тому що з такими командувачами я не бажаю служити, це "загибла історія", як то кажуть", — заявив екскомандир.

"Купол" також додав, що в майбутньому має намір піти на службу до інших військ і вирушити на фронт.

Анатолія "Купола" понизили на посаді через інтерв'ю

Як у ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата

У Десантно-штурмових військах підтвердили у коментарі "Українській правді", що Анатолія "Купола" було призначено на посаду в один із навчальних центрів ДШВ ЗСУ після коментаря виданню The Washington Post про втрати ЗСУ.

За словами представника ДШВ Валентина Шевченка, Анатолій Козел не отримував дозволу на спілкування із представниками ЗМІ, а втрати української армії, озвучені комбатом, є "суттєво завищеними".

"За фактом поширення в інтерв'ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку. Встановлено порушення військовослужбовцям низки керівних документів щодо публічного спілкування та відомості, що становлять державну таємницю", — сказав Шевченко.

У ДШВ також заявили, що всі бійці десантно-штурмових військ пройшли необхідну підготовку, перш ніж здобути посади у військових частинах. Крім того, у підпорядкуванні "Купола" були солдати, які пройшли навчання у Британії.

"Не варто також забувати, що кожен командир відповідає за підготовку, яка зараз проводиться і у 46 бригаді", — заявив представник ДШВ.

Інтерв'ю "Купола" The Washington Post: про що йшлося

У публікації The Washington Post від 13 березня під назвою "Україні не вистачає кваліфікованих військ та боєприпасів: втрати, песимізм ростуть" журналісти цитують командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола".

Комбат заявив у коментарі ЗМІ, що Україна зазнає дефіциту досвідчених військовослужбовців через великі втрати на полі бою.

Найцінніше на війні — це бойовий досвід. Солдат, який пережив шість місяців боїв, і солдат, який прийшов з полігону, — це два різні солдати. Це небо і земля. І є лише кілька солдатів з бойовим досвідом. вони вже загинули чи поранені", — сказав "Купол".

Анатолій Козел також стверджував, що розраховує на кращу підготовку ЗСУ з боку США та сподівається на те, що бійці, які готуються до контрнаступу, матимуть більший успіх, ніж недосвідчені солдати, які зараз перебувають в Україні під його командуванням.

У публікації також йшлося про те, що через втрати низка чиновників скептично ставляться до сценарію вдалого контрнаступу ЗСУ. За даними журналістів, втрати української сторони у війні вже сягнули 120 тисяч солдатів.

На згадану статтю відреагував секретар РНБО Олексій Данилов, зазначивши, що "песимістичний" настрій західних ЗМІ не відповідає дійсності та закликав не вірити всьому, що пишуть журналісти.