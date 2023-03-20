"Это не совсем так": Данилов ответил на распространенные слухи о мобилизации в Украине

По словам Данилова разницы между призывом прошлого года и сейчас почти нет, а слухи о том, что "кто хотел, тот уже ушел" не совсем правда. И добавил — мобилизация идет спокойно и постоянно.

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В понедельник, 20 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинская армия имеет достаточную численность для победы, вопрос же по мобилизации идет уверенно и взвешенно. Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам секретаря СНБО, набор новый людей в ВСУ не особо отличается от того, который был год назад с начала масштабного вторжения РФ, когда люди массово записывались в армию.

"Мотивация в каждом случае зависит только от человека и его внутреннего состояния. От того, что у него произошло за этот год. И тут ответить просто, чтобы всех удовлетворить, крайне сложно. У кого-то произошли те или иные события, у кого-то убили отца, у кого-то брата, кто потерял жену, кто детей", — говорит Данилов.

По рассказу секретаря СНБО недавно он видел награждение героев в День добровольца. Президент Украины Владимир Зеленский наградил одного из них, который был невысокого роста и весом до 50 килограмм, но при этом этот человек стал героем.

"Есть еще такие разговоры, что, "кто хотел, тот уже ушел". Это не совсем так. У каждого своя жизнь, у каждого какие-то свои внутренние процессы происходят и это не привязывается к какой-либо определенной дате", — подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украине хватит военных для победы. Каждый день украинские военные проходят обучение и тренировки, для того, чтобы сформировать подготовленный резерв для будущего.

Также представитель аппарата СНБО дал оценку первой кампании по привлечению людей в армию "Гвардия наступления".

"У нас 24 февраля с 8 часов утра, как Верховная Рада утвердила решение Совета обороны о мобилизации, она идет постоянно. Идет спокойно, взвешенно. Возникло предложение сделать "Гвардию наступления" — то есть сделать дополнительную мотивационную кампанию. И на сегодняшний день я могу сказать, что на 80% то, что планировалось сделать до определенного периода, уже сделано. Сейчас идут обучение, идет слаживание. Это была чисто мотивационная кампания, но и отбор был более серьезным. Вперед – это же лучше, чем стоять на месте", — подвел итоги он.

Напомним, сегодня в интервью Данилов рассказал об успешной реализации "Мирного плана" Китая.

Также 20 марта он опроверг информацию о том, что потери ВСУ за время полномасштабного вторжения составляют 100 тысяч человек.