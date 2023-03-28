Демобилизация в Украине спустя 18 месяцев службы: обнародован законопроект (документ)

На данный момент не определен четкий срок, когда военного могут демобилизовать в условиях действия военного положения. По закону это может произойти либо по приказу, либо после окончания действия особого периода.

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28 марта на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, который предлагает право на демобилизацию после 18 месяцев службы. Законопроект № 9142 инициировал нардеп Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке указано, что законопроект предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" и установить для призванных украинцев, в частности, во время мобилизации после введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев со дня призыва, если они не изъявили желания продолжить службу.

Также законопроектом предлагается внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу на пять лет для тех, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок по призыву во время мобилизации.

Фото: Верховная Рада Фото: Верховная Рада Фото: Верховная Рада

"Принятие законопроекта сделает в противовес социально-психологическим проблемам, несправедливости и долгосрочному разрушению эффективности армии из-за сверхэксплуатации небольшой части призывников — равномерное распределение воинской обязанности между всеми призывниками, распространит ощущение государства как действительно общего дела, и предотвратит появление отдельного слоя либо дискриминированных "обеспеченных" на неопределенное время "новобранцев" — либо, в перспективе, наоборот, "аристократии" военных", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 24 марта. Гончаренко отметил, что к нему обращаются многие военнослужащие, которые говорят, что неопределенность с условиями службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния.

Когда могут демобилизовать военных, которых призвали 24 февраля

В Украине с 24 февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, в армию могут быть призваны все военнообязанные мужчины, резервисты и призывники, которые могут служить по состоянию здоровья. В последний раз военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлевались до 20 мая 2023 года.

Демобилизоваться до окончания военного положения можно в ряде случаев:

когда военнослужащему исполняется 60 лет;

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Согласно положению закона "О воинской обязанности и военной службе" для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, установлен срок службы до окончания действия особого периода или до объявления решения о демобилизации.

Напомним, 28 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в соответствии с Конституцией Украины продление срока службы военнослужащих-срочников не считается ограничением прав.

Также 28 марта представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в ближайшее время в Украине не собираются усиливать всеобщую мобилизацию.

Ранее, 20 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинская армия имеет достаточную численность для победы, а вопрос по мобилизации идет уверенно и взвешенно.