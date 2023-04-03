Вчетвером остановили врага: новобранцы ВСУ 1,5 часа вели свой первый бой с оккупантами (видео)

Украинские защитники, которые несут службу в рядах территориальной обороны, отразили штурм окупантов, которые вплотную приблизились к их позициям.

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На одном из направлений на линии фронта 4 украинских защитника, которые после учений впервые попали на передовую, отразили вражескую атаку. Бой длился 1,5 часа. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Вчетвером остановили врага. Для некоторых бойцов ТРО ВСУ это был первый бой. М*скали вплотную подошли к позиции и открыли плотный огонь. Нашим котикам пришлось мгновенно распределить роли – кто-то стреляет, кто-то заряжает. Позиция удержана. Враги кормят червей", – проинформировал Тарнавский.

Он добавил видео, которое записали участники того боя. Четыре бойца находились на позиции, когда их начали штурмовать российские оккупанты. Они приблизились к позиции украинских защитников на расстояние 7 метров.

"Первый наш бой. Нас было четверо — один пулеметчик, другой пулеметчик был рядом, подавал патроны. Я прикрывал фланг слева. До этого я думал, как я вообще выстрелю в человека. До этого были тренировки, но в бою ты не думаешь, как совершать такие действия — ситуация или ты, или тебя. Бой был долгим, длился полтора часа. Я не знаю, честно, как это объяснить, выброс адреналина. Первый наш бой такой мощный", — делятся своими ощущениями после боя украинские защитники.

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