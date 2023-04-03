Учотирьох зупинили ворога: новобранці ЗСУ 1,5 години вели свій перший бій з окупантами (відео)

Українські захисники, які несуть службу у лавах територіальної оборони, відбили штурм окупантів, які впритул наблизилися до їхніх позицій.

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На одному з напрямків на лінії фронту 4 українські захисники, які після навчань вперше потрапили на передову, відбили ворожу атаку. Бій тривав 1,5 години. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Вчотирьох зупинили ворога. Для декого з бійців ТрО ЗСУ це був перший бій. М*скалі впритул підійшли до позиції і відкрили щільний вогонь. Нашим котикам довелося миттєво розподілити ролі — хтось стріляє, хтось заряджає. Позицію втримано. Вороги годують черв‘яків", — проінформував Тарнавський.

Він додав відео, яке записали учасники того бою. Чотири бійці перебували на позиції, коли їх почали штурмувати російські окупанти. Вони наблизилися до позиції українських захисників на відстань 7 метрів.

"Перший наш бій. Нас було четверо — один кулеметник, інший кулеметник був поруч подавав патрони. Я прикривав фланг ліворуч. До цього я думав, як я взагалі вистрілю в людину. До цього були тренування, але у бою ти не думаєш, як такі дії робити — ситуація або ти, або тебе. Бій був довгим, тривав півтори години. Я не знаю, чесно, як це пояснити, викид адреналіну. Перший наш бій такий потужний", — діляться своїми відчуттями після бою українські оборонці.

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