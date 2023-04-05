"Желание отомстить": Украине подготовила 40 тысяч бойцов для контрнаступления, — СМИ

Журналисты отметили, что в "Гвардии наступления" состоят высокомотивированные бойцы, которые готовы сражаться вместе с солдатами украинской регулярной армии, усиленной западной военной техникой.

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Силы обороны Украины подготовили 40 000 военнослужащих в рамках набора в добровольческие соединения "Гвардии наступления" для предстоящих контрнаступательных операций. Новые бригады, сформированные Министерством внутренних дел Украины, будут сражаться вместе с частями регулярной армии, усиленными новыми западными боевыми танками и тысячами новых бойцов, которые прошли подготовку у союзников за пределами страны. О том как украинская армия готовится возвращать свои территории рассказали журналисты агентства Reuters.

Авторы публикации привели слова бойца одного из подразделения "Гвардии наступления". Алекс из бригады "Сталевий кордон" рассказал, что он уже больше года воюет в составе украинских подразделений. По его словам, новые соединения могут намного быстрее приблизить окончание войны.

"Я хочу, чтобы война закончилась как можно скорее, и я надеюсь, что ударная бригада сделает это намного быстрее", — рассказал боец журналистам.

Подготовка бригады "Сталевий кордон"

В материале отмечено, что формированию ударных бригад помогла агрессивная рекламная кампания по набору с целью привлечения высокомотивированных добровольцев. Эта кампания проводится в условиях, когда Украина может столкнуться с растущими проблемами при наборе новых войск, пишут обозреватели. Однако согласно заявлениям министра внутренних дел Игоря Клименко, Киев все еще обладает значительным мобилизационным потенциалом — в число призывников могут войти женщины, люди без военного опыта, бывшие милиционеры и военнослужащие.

"Для них цель — освободить Украину. Мы пишем великую историю нашего государства на многие будущие десятилетия", — сказал о новобранцах Клименко во время интервью в Киеве.

Командиром бригады "Сталевий кордон" является Валерий Падытель, который возглавлял пограничные войска Украины при обороне оккупированного Мариуполя. Там он попал в плен, продержавшись на огромном металлургическом заводе "Азовсталь" и был освобожден в результате обмена пленными в сентябре прошлого года.

Он не дал никаких подсказок относительно того, когда и где Украина начнет свое контрнаступление, но рассказал, что бойцы подразделения продолжат тренировки пока формируется бригада и пока ожидаются боевые приказы.

Новобранцы "Гвардии наступления" проходят подготовку

Также журналисты привели слова добровольцев бригады, которые своими путями попали в подразделение. 21-летний новобранец Ваха сначала попал регулярную армию, но потом попросился перевести его "Гвардию наступления". Еще один боец, Дмитрий, который в гражданской жизни работал в пункте обмена валюты, сказал, что записался в бригаду добровольцем. Их объединяет одно — желание отомстить оккупантам.

"Я хотел присоединиться к ним еще больше, потому что я хочу отомстить, как бы жестоко это ни звучало в 21 веке. Мы должны отомстить за всех наших людей, за убитых детей", — сказал Дмитрий.

Ранее сообщалось, что бригада "Азов" пополнилась новыми бойцами после базового курса подготовки. Временно исполняющий обязанности командира бригады Богдан Кротевич отметил, что новобранцы прошли огневую, инженерную и тактическую подготовки.