"Азов" расширился: бригада перед контрнаступлением пополнилась новыми рекрутами (видео)

Лучшие бойцы получили шеврон из рук майора Богдана "Тавра" Кротевича, временно исполняющего обязанности командира бригады "Азов".

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Рекруты, преодолевшие базовый курс боевой подготовки, присоединились к бригаде "Гвардии Наступления" "Азов". Об этом говорится 4 апреля в сообщении подразделения пресс-службы "Гвардии наступления".

Временно исполняющий обязанности командира бригады отметил их уровень подготовки, а легендарный "Азов" становится больше. Лучшие бойцы получили вожделенный шеврон из рук майора Богдана "Тавра" Кротевича.

Они прошли огневую и тактическую подготовки. Украинские защитники получили знания по топографии, военной инженерной подготовке. Значительное внимание уделялось и физической подготовке, а также занятиям по тактической медицине по протоколу ТССС, уровень ASM+.

"Теперь они готовы превращать орков в пепел", — говорится в сообщении.

Фокус 9 марта сообщил, что в МВД показали процесс подготовки штурмовой бригады "Спартан" накануне отъезда на фронт. В учениях принимают участие не только проходящие по программе "Гвардия наступления", но и мобилизованные украинцы. Контрактники тоже приобщаются к соответствующим тренировкам. Подполковник Артем Зиновьев объяснил, что подготовка длится около шести недель и белится на определенные этапы. Добровольцы могут выбирать бригаду, в которой планируют служить. В общей сложности соответствующих военных соединений восемь. Их создают на базе формирований, уже участвовавших в освобождении Киевщины, Херсонщины, Харьковщины и уничтожении российских оккупантов на разных участках фронта.

В МВД также 14 марта сообщили, что в обеспечение украинских бригад "Гвардии наступления" присоединилась Польша. Представители польской делегации уже предоставили индивидуальные аптечки, турникеты и наборы медицинской помощи. Они намерены и дальше провести соответствующее обеспечение медицинских нужд военных соединений.

Майор бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Владислав Козырев 1 апреля сообщил, что все 8 бригад "Гвардии наступления" сформированы. В настоящее время идет набор добровольцев, которые будут формировать резервные подразделения.