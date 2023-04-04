"Азов" розширився: бригада перед контрнаступом поповнилася новими рекрутами (відео)

Найкращі бійці отримали омріяний шеврон з рук майора Богдана "Тавра" Кротевича, тимчасово виконуючого обов'язки командира бригади "Азов".

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Рекрути, які подолали базовий курс бойової підготовки, приєдналися до бригади "Гвардії Наступу" "Азов". Про це йдеться 4 квітня у повідомленні підрозділу пресслужби "Гвардії наступу".

Тимчасово виконуючий обов'язки командира бригади підкреслив їхній рівень підготовки, а легендарний "Азов" стає більше. Найкращі бійці отримали омріяний шеврон з рук майора Богдана "Тавра" Кротевича.

Вони пройшли вогневу і тактичну підготовки. Українські захисники отримали знання з топографії, військової інженерної підготовки. Значна увага приділялася й фізичній підготовці, а також заняттям з тактичної медицини за протоколом ТССС, рівень ASM+.

"Тепер вони готові перетворювати орків на попіл", — йдеться у дописі.

Фокус 9 березня повідомив, що в МВС показали процес підготовки штурмової бригади "Спартан" напередодні від’їзду на фронт. В навчаннях беруть участь не тільки ті, хто проходить за програмою "Гвардія наступу", але й мобілізовані українці. Контрактники теж долучаються до відповідних тренувань. Підполковник Артем Зінов'єв пояснив, що підготовка триває приблизно шість тижнів та білиться на певні етапи. Добровольці можуть обирати бригаду, у якій планують служити. Загалом відповідних військових з'єднань вісім. Їх створюють на базі формувань, що вже брали участь у звільненні Київщини, Херсонщини, Харківщини та знищенні російських окупантів на різних ділянках фронту.

У МВС також 14 березня повідомили, що до забезпечення українських бригад "Гвардії наступу" долучилася Польща. Представники польської делегації вже надали індивідуальні аптечки, турнікети та набори медичної допомоги. Вони мають намір й надалі провести відповідне забезпечення медичних потреб військових з'єднань.

Майор бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Владислав Козирєв 1 квітня повідомив, що усі всі 8 бригад "Гвардії наступу" сформовано. Наразі триває набір добровольців, які формуватимуть резервні підрозділи.