"Представляю реакцию вражеского экипажа": ВСУ об использовании снарядов Excalibur на фронте (видео)

Для эффективного истощения врага большое значение имеет работа артиллерии и высокоточных снарядов Excalibur. Это позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника, рассказывают украинские артиллеристы.

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Украинские защитники производительно используют на фронте высокоточные снаряды шведско-американской разработки Excalibur. Благодаря работе артиллеристов ВСУ и помощи западных партнеров российская техника "горит и пылает" по всем направлениям. О том, как работают Excalibur, "боги войны" рассказали в видео, которое выложил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Один из артиллеристов показывает результаты работы их расчета в одном из населенных пунктов, где какое-то время размещались оккупанты, и где они потеряли свою технику.

"Мы видим уничтоженный танк Т-72. Он занимал рубежа в 2 км от наших позиций. После того, как он был обстрелян, он выехал на эту позицию и был окончательно уничтожен высокоточным средством "Excalibur". Представляю реакцию сидевшего в танке экипажа. Здесь выстрел — и с первого выстрела танчик загорается. Как минимум, это подавляло моральное состояние противника. А наш расчет вдохновляло и заставляло выполнять нашу работу еще лучше», — рассказывает боец.

Местные жители, которые сейчас вынуждены ходить по улицам, где стоит оставшийся от вражеской техники металлолом после работы украинских артиллеристов, с улыбкой рассказывают, что те били "просто в цель".

Приоритетные цели для артиллеристов ВСУ по всем направлениям — ЗРК врага, в частности С-300, а высокоточные снаряды им в этом помогают. Сначала технику выслеживают из воздуха, а затем уничтожают из артиллерии.

"Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur. Это позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника. Постоянное огненное поражение, которое круглосуточно производили наши артиллеристы на Правобережье, привело к потере противником огромного количества техники, комплексов С-300, из которых враг обстреливал Николаев", — отметил военнослужащий.

На одном из направлений украинские защитники охотились в российскую САУ "Нона", за которой гонялись несколько дней. Это уже вторая "Нона" через неделю. Первую взорвали под Бахмутом примерно неделю назад.

Украинские пограничники под Бахмутом за один бой "созрели" 6 групп "вагнеровцев". Противник пытался прорвать оборону в промзоне города-крепости, а опорный пункт атаковали одновременно несколько вражеских групп.