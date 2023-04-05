"Уявляю реакцію ворожого екіпажу": ЗСУ про використання снарядів Excalibur на фронті (відео)

Для ефективного виснаження ворога велике значення має робота артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur. Це дозволяє максимально влучно уражати техніку та живу силу противника, розповідають українські артилеристи.

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Українські захисники продуктивно використовують на фронті високоточні снаряди шведсько-американської розробки Excalibur. Завдяки роботі артилеристів ЗСУ та допомозі західних партнерів російська техніка "горить і палає" на всіх напрямках. Про те, як працюють Excalibur "боги війни" розповіли у відео, яке виклав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Один з артилеристів показує результати роботи їхнього розрахунку в одному з населених пунктів, де якийсь час розміщувалися окупанти, і де вони втратили свою техніку.

"Ми бачимо знищений танк Т-72. Він займав рубежі за 2 км від наших позицій. Після того, як він був обстріляний, він виїхав на цю позицію і був остаточно знищений високоточним засобом "Excalibur". Уявляю реакцію екіпажу, який сидів в танку. Тут постріл — і з першого пострілу танчик займається. Як мінімум, це пригнічувало моральний стан противника. А наш розрахунок надихало і змушувало виконувати нашу роботу ще краще", — розповідає боєць.

Місцеві жителі, які зараз змушені ходити вулицями, де стоїть брухт, який залишився від ворожої техніки після роботи українських артилеристів, з усмішкою розповідають, що ті били "просто в ціль".

Пріоритетні цілі для артилеристів ЗСУ на всіх напрямках — ЗРК ворога, зокрема С-300, а високоточні снаряди їм у цьому допомагають. Спочатку техніку вистежують з повітря, а далі нищать з артилерії.

"Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur. Це дозволяє максимально влучно уражати техніку та живу силу противника. Постійне вогневе ураження, яке цілодобово здійснювали наші артилеристи на Правобережжі, призвело до втрати противником величезної кількості техніки, зокрема, двох комплексів С-300, з яких ворог обстрілював Миколаїв", — зазначив військовослужбовець.

На одному з напрямків українські захисники вполювали у російську САУ "Нона", за якою ганялися кілька днів. Це вже друга "Нона" за тиждень. Першу підірвали під Бахмутом приблизно тиждень тому.

Українські прикордонники під Бахмутом за один бій "спопелили" 6 груп "вагнерівців". Противник намагався прорвати оборону у промзоні міста-фортеці, а опорний пункт атакували одночасно кілька ворожих груп.